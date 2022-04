Cote d'Ivoire: Glovo en fête

Aujourd'hui les ivoiriens sont soulagés lorsqu'on parle de livraison.

Si nous sommes encore présents à ce troisième anniversaire c'est grâce à notre "vision du travail qui est axée sur l'évolutivité, la vision et la coordination efficace d'équipe. " Avance M. Christian Picard Directeur Général du groupe. Nous contribuons, à juste titre à la réduction du chômage avec 36 employés actuels, en espérant une hausse de +10 avant la fin de l'année de l'effectif. Notons que c'est également 947 coursiers actifs au cours du dernier mois et plus de 1 836 magasins. Notre objectif à moyen terme, c'est-à-dire pour les 12 prochains mois, est de nous étendre dans de nouvelles zones à Abidjan, développer plus Yopougon, nous ouvrir à plus de zones à Bingerville et Abobo, continuer à développer nos villes récemment ouvertes Yamoussoukro et Bouaké et ouvrir de nouvelles villes comme San Pedro courant le deuxième trimestre. Glovo étant un distributeur fiable, 93% de ses partenaires dans le pays sont des PME avec un volume qui ne cesse de croitre.