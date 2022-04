Algérie: APN - Création du "réseau parlementaire sur l'environnement et le climat"

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a procédé mercredi à la création du "réseau parlementaire sur l'environnement et le climat", un mécanisme avec pour objectif l'"appui" aux efforts nationaux consentis, notamment en matière de protection de l'environnement, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

"Dans le contexte de l'intérêt national et international grandissant pour les questions de l'environnement, notamment, le changement climatique et ses différents effets négatifs au double plan économique et social, et en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en la matière, le président de l'APN, M. Brahim Boughali a procédé à la création du +Réseau parlementaire sur l'environnement et le climat+", a indiqué la même source.

Ce réseau parlementaire tend, indique le communiqué, à "appuyer les efforts nationaux consentis en matière de protection de l'environnement et de la lutte contre les effets du changement climatique au double plan national et international".

Ce réseau compte des députés de différentes formations politiques représentés dans l'APN et spécialistes en environnement et en climat, à savoir, Benouadfel Melissa, Abdelsadek Salim, Ghemra Farida, Terbak Omar, Boussehaba Abderrezak, Lounissi Mustapha et Khanissi Abdellah", conclut le communiqué.