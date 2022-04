Maroc: Campagne de sensibilisation "1 enfant sur 50 naît autiste" - Trois questions à M'Hammed Sajidi, Président de l'association "Vaincre l'autisme"

Rabat — Dans le cadre des efforts déployés par la société civile pour sensibiliser sur l'augmentation des prévalences de l'autisme au niveau national, l'association "Vaincre l'autisme" a lancé une campagne de sensibilisation, placée sous le signe "1 enfant sur 50 naît autiste" pour alerter sur l'importance du diagnostic précoce et sur la prise en charge rapide de cette catégorie d'enfants, sur fond d'un déficit au niveau de structures de prise en charge et d'instruments d'accompagnement.

Le président de l'association "Vaincre l'autisme Maroc", M'Hammed Sajidi, explique au micro de la MAP les objectifs et les piliers de cette campagne, les dernières statistiques disponibles sur le taux de prévalences de l'autisme sur les plans national et international, ainsi que les programmes adoptées par l'association pour promouvoir la situation des personnes autistes, enfants et adultes.

1 - A l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, vous avez lancé une campagne médiatique "1 enfant sur 50 naît autiste" au Maroc durant le mois d'avril. Quels sont les objectifs de cette campagne et quels sont ses piliers ?

Depuis 2013, "Vaincre l'autisme" alerte sur l'augmentation des prévalences de l'autisme au niveau mondial et annonce le taux de naissance à 2%, chiffre reconnu aujourd'hui dans les dernières études des pays les plus développés. Cette campagne a donc pour premier objectif d'informer sur les prévalences actuelles de l'Autisme qui n'ont fait qu'augmenter ces dernières années. En effet en 20 ans, nous sommes passés d'1 naissance sur 1000 à une naissance sur 100, pour 1 naissance sur 50 aujourd'hui.

Cette augmentation des prévalences ne s'accompagne pas nécessairement, et malheureusement, avec la création de dispositifs adaptés pour prendre en charge le nombre croissant d'enfants atteints d'autisme. Pourtant, il est reconnu internationalement que la personne autiste a besoin d'une éducation structurée, adaptée et permanente, cela nécessite donc le développement de structures éducatives innovantes appuyées sur l'hétérogénéité de l'autisme et des troubles du spectre autistique.

Le deuxième objectif de la campagne est donc de mettre en lumière les solutions adaptées aux besoins des enfants autistes. Développées par l'association, elles sont aujourd'hui évaluées d'excellence, largement plébiscitées par les familles et prêtes à être déployées à grande échelle. Pour se faire, "Vaincre l'autisme" entame des actions auprès des pouvoirs publics et des institutions pour engager des partenariats et sollicite l'appui de mécènes et de partenaires privés pour aider au développement de ces solutions.

Finalement, cette campagne répond au double objectif, en s'inscrivant dans l'ADN de "Vaincre l'autisme", à savoir maintenir son rôle de lanceur d'alerte sur les prévalences en perpétuelle augmentation et lancer l'avenir avec des solutions innovantes de prise en charge pour que les enfants autistes vivent vraiment mieux.

2 - Comment évaluez-vous la réalité des enfants autistes au Maroc, et quelles sont les dernières statistiques dont vous disposez concernant la prévalence de l'autisme au Maroc ?

Le premier congrès national sur l'autisme, organisé par "Vaincre l'autisme" en 2004 a permis de sortir l'Autisme de l'anonymat dans notre pays. Plusieurs campagnes d'information, de sensibilisation, et de formation ont vu le jour et ont été clôturées avec la publication par l'association du Rapport 2009 sur la situation de l'autisme au Maroc.

La réaction du gouvernement en place a été dans le sens d'une concertation avec les associations sur une stratégie de prise en charge de l'autisme.

En l'absence d'étude épidémiologique, le Maroc ne dispose pas de chiffre sur le nombre d'enfants autistes. Selon les prévalences internationales, le Maroc compte 680 000 personnes autistes dont 216 000 enfants, avec un taux de naissance estimé à 12 800 par an, soit 35 naissances par jour ; au vu de ces prévalences, il devient urgent que le gouvernement mette en place un premier plan de prise en charge pour l'autisme.

3 - Quels sont les programmes adoptés par l'association dans son travail quotidien avec les différents acteurs : enfants autistes, familles, le reste des composantes de la société civile?

L'association "Vaincre l'autisme", a structuré ses activités par pôle, clairement définis et stratégiquement organisés, en les systématisant dans son développement à l'international.

Gage de qualité, les antennes de "Vaincre l'autisme" suivent avec rigueur les mêmes procédures.

En tant qu'association de familles, notre combat est celui de faire respecter les droits en luttant contre toute forme de discrimination et d'exclusion dont sont victimes les enfants autistes et leur famille. Le pôle parents est dédié au soutien psychologique, administratif et juridique des parents. Nous les accompagnons pour qu'ils sortent de l'isolement, pour qu'ils prennent conscience de leurs droits et de ceux de leurs enfants.

Le pôle intervention concerne la prise en charge des usagers (enfants et adultes autistes) pour l'ensemble des solutions développées par l'association, comme par exemple le concept FUTUROSCHOOL (Paris ou Rabat). Il regroupe les intervenants spécialisés en Autisme, les psychologues et les superviseurs. Avec un référentiel unique de qualité, ce pôle est le socle d'expertise de l'association. La notion de management bienveillant et de transfert de compétences sont les fondamentaux de nos ressources humaines. Ces solutions alternatives de "Vaincre l'autisme" Maroc sont basées sur des concepts innovants, d'excellences et adaptées aux besoins de traitements auxquels le droit commun ne répond pas. Elles permettent le développement de n'importe quel enfant avec autisme quel que soit son âge, son niveau ou encore son lieu de vie. La mise en œuvre de ces différentes solutions associent et impliquent les parents.