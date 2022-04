Afrique: Maniema - L'Université Mapon veut se positionner comme leader de la recherche appliquée et de l'innovation technologique en Afrique subsaharienne

L'Université Mapon de Kindu (Maniema) a l'ambition de se positionner comme leader dans les domaines de la recherche appliquée et de l'innovation technologique en Afrique subsaharienne, affirme son secrétaire général académique.

Ce dernier mise sur une infrastructure et un équipement adéquat, qu'a visité le reporter de Radio Okapi.

Reportage

La plupart d'universités et instituts supérieurs de l'Etat fonctionnent avec des infrastructures délabrées pour les uns, insuffisantes pour les autres ou quasi inexistantes pour d'autres encore, a constaté Radio Okapi dans une série de reportages. Cependant, à côté de ce tableau sombre, certaines institutions privées se démarquent par les bonnes conditions d'études et de travail qu'elles offrent à leurs étudiants et à leur personnel académique.

C'est le cas de l'université privée Mapon installée dans la ville de Kindu en province de Maniema.

Grâce à ses infrastructures imposantes et ses équipements didactiques et informatiques répondant aux normes internationales, l'Université Mapon organise la faculté des sciences économiques et de gestion ainsi que la faculté des sciences de l'ingénieur ou de polytechnique, avec 4 départements.

Elle dispose de plusieurs laboratoires pour la pratique de ces étudiants qui se disent satisfait du niveau d'enseignement.

C'est fort de ces atouts, que le secrétaire général académique, Professeur Python Kabeya espère devenir la référence dans le domaine de la recherche appliquée et de l'innovation technologique, en Afrique subsaharienne.

" Ce pôle scientifique et technologique de premier plan en RDC dispose des infrastructures adéquates favorisant les activités de loisir et un plan de formation doctorale pour son corps scientifique en partenariat avec les universités étrangères ", a-t-il expliqué.

L'Université Mapon a une capacité d'accueil de plus de quatre mille étudiants dont près de quatre cents peuvent loger dans quatre homes bien équipés.

Le secrétaire académique pense déjà à l'élargissement des homes.