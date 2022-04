Afrique du Nord: L'entretien téléphonique entre SM le Roi et Pedro Sanchez, "une évolution logique" d'une "dynamique progressive" (expert camerounais)

Libreville — L'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, constitue une évolution "logique" d'une dynamique progressive entre les deux pays, a souligné le chercheur et expert des questions de conflit et médiation à l'Université de Yaoundé, Alphonse Zozime Tamekamta.

L'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, "constitue une évolution logique et hautement saluée" d'une dynamique progressive entre les deux pays, laquelle a été enclenchée par la reconnaissance par l'Espagne de l'Initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend artificiel autour du Sahara marocain, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

A l'instar de la nouvelle position de l'Espagne, le chercheur a tenu à rappeler que, depuis quelques années, le Maroc a franchi des pas "décisifs et historiques" vers le règlement définitif de ce conflit artificiel, notant que cela se matérialise clairement par l'ouverture de plusieurs consulats généraux de pays africains, américains et des Caraïbes (ainsi que de l'Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale) à Laâyoune et à Dakhla, et la reconnaissance américaine de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara.

"C'est dans ce contexte de +dégel+ qu'est intervenu le pas historique de l'Espagne, manifesté par le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez à travers le message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI rappelant que les +deux pays sont unis inextricablement par des affections, une histoire, une géographie, des intérêts et une amitié partagée+", a poursuivi l'auteur de l'ouvrage "Le Sahara marocain: Contours polémologiques et perspectives irénologiques".

Par ce message, souligne Zozime Tamekamta, le gouvernement espagnol rompait avec sa neutralité datant de quelques années et se positionne, désormais, clairement en faveur du plan d'autonomie marocain et du respect de l'intégrité territoriale du Royaume.

"L'Espagne a, ainsi, franchi le pas attendu, en s'inscrivant dans le sillage de la récurrence interpellative de la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, largement favorable à une solution politique et consensuelle au sujet du différend autour du Sahara marocain", a-t-il mis en avant.

Alphonse Zozime Tamekamta a, en outre, mis en relief le leadership et la politique sage de SM le Roi Mohammed VI pour la préservation des relations bilatérales solides empreintes de cordialité et du respect mutuel.

"C'est l'un des déterminants de la constance du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ayant positionné le Maroc comme une porte d'entrée de l'Afrique, grâce aux accords de libre-échange du Royaume avec des pays d'Europe, du Moyen-Orient et surtout d'Afrique", a-t-il mis en en exergue.