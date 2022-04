Ile Maurice: Hippisme - Jérôme Pilot nommé Acting CEO de la MTCSL

Développement de taille. Après la révocation drastique de son board par son actionnaire principal, le Mauritius Turf Club (MTC), la semaine dernière, et la démission de ses deux directrices indépendantes, Rima Ramasaran et Anjali Jhowry, mardi, la direction de la MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL) s'est réunie ce mercredi 6 avril. Elle a révélé la composition de son nouvel exécutif, à travers communiqué publié en début de soirée sur son site Web. Jérôme Pilot, le General Manager du MTC, a été nommé Acting Chief Executive Officer (CEO) de la MTCSL. Pour rappel, l'ancien titulaire de ce poste, Jérome Tuckmansing, avait soumis sa démission le 18 mars.

Par ailleurs, Shalini Roy Bunwaree-Nagdan, Me Hurshit Woomchurn et Vishwadass Kaniah ont été désignés directeurs aux côtés de Jérome Pilot, Anil Kumar Ramnarain et Nicolas Carosin - les trois membres récemment nommés -, ainsi que Paul France Tennant, l'unique rescapé de l'ancien conseil d'administration.

Ces nominations surviennent à moins de 24 heures de la date butoir fixée par la Gambling Regulatory Authority pour la soumission des documents de la MTCSL (NdlR, prouvant sa solvabilité) à la Horse Racing Division pour l'obtention de la licence de "horse racing organiser".