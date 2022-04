Maroc: Opération "Ramadan 1443" - plus de 12.300 ménages bénéficiaires à Kénitra

Kénitra — Un total de 12.318 ménages nécessiteux relevant de la province de Kénitra bénéficieront de l'opération nationale de distribution de denrées alimentaires "Ramadan 1443", initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l'occasion du mois sacré.

Lancée mercredi à Kénitra par le gouverneur de la province Fouad M'hamdi, l'opération qui souffle cette année sa 23ème bougie, profitera à 12.318 personnes nécessiteuses, dont 7.668 vivant dans des zones rurales de la province. Elle cible les catégories sociales les plus vulnérables, en particulier les femmes veuves ou divorcées, les personnes âgées et celles en situation de handicap, ainsi que les familles en situation difficile.

Le panier de soutien alimentaire, qui comporte 10 kg de farines, 4 kg de sucre, 5 litres d'huile végétale, 250 grammes de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de pâtes et une boite de 1 kg de concentré de tomates, sera distribué dans 19 centres dédiés à cet effet répartis sur les différentes collectivités territoriales de la province, dont 04 en périmètre urbain et 15 ruraux.

Cette opération témoigne de la Sollicitude Royale constante envers les populations, particulièrement les personnes en situation de précarité, et vient consacrer l'esprit de solidarité et de partage régnant au sein la société marocaine, à même de cibler les personnes nécessiteuses, a déclaré à la MAP, le délégué provincial de l'Entraide nationale, Mohamed Ait Ahmed.

Et d'ajouter que le taux de bénéficiaires à Kénitra reste parmi le plus élevé à l'échelle nationale, notant que des commissions mixtes ont été mobilisées, dont les autorités locales, les agents de l'Entraide nationale et les membres du comité provincial pour la réussite de cette action sociale.

Mohammed Kaâba, l'un des bénéficiaires de cette édition, s'est félicité de l'opération qui se déroule dans de bonnes conditions, faisant part de sa gratitude à cette Initiative Royale.

Ce rendez-vous annuel, organisé avec le soutien financier du ministère de l'Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, a mobilisé cette année une enveloppe budgétaire de 103 millions de dirhams, et bénéficiera à près de 3 millions de personnes, établies dans 83 provinces et préfectures du Royaume et regroupées au sein de 600.000 ménages, dont 459.500 vivent en milieu rural (77% des familles bénéficiaires).