Maroc: Industry Meeting Awards - 14 personnalités industrielles primées

Casablanca — Quelque 14 trophées ont été décernés par le Jury à des personnalités et des entités incarnant l'excellence et l'innovation industrielle au Maroc et ce, lors de la 2ème édition d'Industry Meeting Awards, tenue en marge de la 4ème édition d'Industry Meeting Days, qui a été organisée le 1er avril à Tanger, par Industrie du Maroc Magazine.

"Ce sont au total 14 personnalités et entités qui ont été distinguées pour leur excellente et innovante contribution à la performance du tissu industriel marocain. Une soixantaine de candidatures étaient en lice pour s'arracher l'un des 13 Awards. Les catégories de Prix sont allées de Personality Of The Year à Industrial Architecture, en passant par Innovation Award, Investment Award, Brand Award, PMI Award, Startup Award, Entrepreneur Award, Decarbonation Award, Exporter Award, Industrial Award, Sustainability Award et Territory Award", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ainsi, les gagnants de cette 2ème édition des Industry Meeting Awards sont :

- Personality Of The Year, qui récompense une personne qui a significativement impacté le tissu industriel par ses actions, a été décerné à Moulay Hafid Elalamy, ex-ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie verte et numérique.

- Sustainability Award, le Prix récompensant l'entreprise alignant le mieux son activité aux exigences des ODD a été attribué à Managem, acteur minier intégré, intervenant sur toute la chaine de valeur, depuis l'exploration jusqu'à la commercialisation. Le trophée a été remis à son CEO Imad Toumi;

- Brand Award, gratifiant l'entreprise qui a le mieux valorisé sa marque a été décernée à Isolbox, pour avoir démocratisé l'utilisation du caisson isolant pour volet roulant au Maroc et s'est imposée comme leader sur le marché. Le prix a été remis à son DG Anas El Bouyousfi;

- Investment Award, honorant l'entreprise qui a enregistré la meilleure performance en termes d'investissement est revenu au cimentier LafargeHolcim Maroc, la 1ère capitalisation industrielle à la Bourse des Valeurs de Casablanca, et représentée par son Directeur Général José Antonio;

- Decarbonation Award, qui félicite l'entité industrielle ayant le mieux réduit ses émissions carbone a échu à STMicroelectronics, compté parmi les leaders dans la fabrication des Semi-conducteurs, représenté par Fabrice Gomez;

- Territory Award, primant l'entreprise dont l'activité a enregistré des retombées socio-économiques significatives dans une localité donnée, a été attribué à Circutex, leader du textile circulaire, représenté par son DG Hamza Laamarti;

- Exporter Award, distinguant l'entreprise ayant réalisé la meilleure performance en termes d'exportation, a été décernée à Renault-Group Maroc, représenté par son DG Mohamed Bachiri;

- PMI Award, récompensant la TPME industrielle aux résultats les plus prometteurs, est revenu à SMAMTEC, spécialisée dans la fabrication de machines automatiques, représentée par son DG Rachid Mjahad;

- Innovation Award, le Prix couronnant l'entreprise qui affiche les meilleurs résultats en termes d'innovations, a été attribué à MASCIR, pôles de recherche technologique. Le trophée a été reçu par sa DG Nawal Chraibi;

- Startup Award, décerné à la Startup réalisant les plus belles performances, a échu à Atarec, acteur des solutions innovantes d'énergies renouvelables de troisième génération, représentée par son premier responsable Oussama Nour;

- Entrepreneur Award, primant un entrepreneur en reconnaissance de la réussite de son projet, a été décerné à Ait Manos, créateur des collections exclusives de zellige et a été réceptionné par Ghalia Sebti;

- Industrial Award, récompensant une entreprise industrielle en reconnaissance de ses performances, ses réalisations, de sa politique RSE et de son impact sur son écosystème, a été remporté haut la main par Poudrox, leader africain des peintures en poudre, représentée par le PDG, Zakya Sekkat;

- Industrial Architecture Award, qui félicite l'entreprise se distinguant le mieux en termes de création architecturale, a été décerné à Terradis, acteur majeur des BTP, représentée par sa DG Houda Berrada.

Un 14ème Award, Coup de cœur du Jury, a été décerné à Nestlé Maroc.

Il faut noter que les primés, l'ont été au bout d'un processus sélectif conduit par un Jury composé de personnalités et d'experts issus de l'écosystème industriel local. En effet, ce Jury comprenait Naoual Zine, Directrice Générale de Reminex; Imane Zaoui, Directrice Générale de Nestlé; Mohamed Lacham, Directeur Général de Super Cerame ; Abdesslam Hallouani, Vice-Président de la FIMME ; Adil Lamnini, Président-fondateur Made In Morocco et Omar Benaicha, Directeur Général de Certi-Trust.

Industry Awards est une cérémonie visant à célébrer l'excellence et l'innovation industrielle, à travers des trophées dont les récipiendaires sont sélectionnés à la suite d'un appel à candidature. Cette cérémonie de remise de Prix est organisée par Industrie du Maroc, en marge d'Industry Meeting Days qui se tient sous l'égide du Ministère de l'Industrie et du Commerce.