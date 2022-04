Sénégal: Des enseignants formés à la lutte contre les violences sexuelles à l'école

Kaolack — Plus de trente enseignants de la commune de Kaolack (centre) ont bouclé, mercredi, une formation sur la lutte contre les violences sexuelles à l'école, a constaté l'APS.

Cette session de formation deux jours a été organisée par le centre de guidance infantile et familiale de Dakar (CGIFD). "Durant deux jours, des thématiques telles que l'agression sexuelle, la pédophilie, l'adolescence et les facteurs de risques qui peuvent amener une situation d'agression sexuelle ont été débattues avec les participants", a expliqué à des journalistes le directeur du CGIFD, le professeur Serigne Mor Mbaye. "L'école est un haut lieu de protection des enfants. Donc, il est intéressant de former les enseignants à pouvoir comprendre ce que c'est l'agression sexuelle, comment ça impacte sur l'enfant, comment prévenir cela et comment pouvant identifier l'enfant victime d'agression sexuelle", a t-il souligné. Selon lui, le CGIFD "s'occupe des groupes vulnérables plus particulièrement les femmes et les enfants". "Nous allons sceller des partenariats avec l'observatoire de lutte contre la maltraitance et les abus sexuels que nous avons mis en place place à Kaolack dans l'objectif de faire face à l'agression sexuelle dans cette zone", a dit Serigne Mor Mbaye.