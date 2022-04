Madagascar: Université d'Antananarivo - Dans le top 100 en Afrique francophone et anglophone

Sur 1 174 universités africaines francophones et anglophones, l'Université d'Antananarivo se trouve désormais dans le top 100 des classements, alors qu'elle était en 171è position fin 2018. Plusieurs transformations ont été entreprises depuis.

92è sur 1174 ! C'est la position de l'Université d'Antananarivo, pour cette année 2022, dans le classement EduRank publié ce mois d'avril 2022. Pour l'UniRAnk, elle est au 118è rang. En effet, de nombreux projets ont été entrepris ces dernières années et ont abouti à ces résultats. Parmi les transformations marquantes figurent le projet Smart Campus et la digitalisation. Les contraintes de la crise sanitaire ont encouragé l'organisation de séances virtuelles au niveau des institutions, des entreprises, jusqu'aux universités. Une option qui apporte des solutions, même après la crise sanitaire, selon les responsables auprès de l'Université d'Antananarivo.

Certaines mentions au sein de cette entité optent pour des formations à la fois en présentiel et à distance. Aujourd'hui, l'application de ce type de formation permet non seulement la continuité de l'enseignement mais également d'accroître la capacité d'accueil de l'Université face à l'évolution permanente des besoins. D'après les explications, cette nouvelle méthode d'enseignement hybride pourrait bien se pérenniser. " Elle peut se définir comme la combinaison de la formation en présence physique des étudiants et des enseignants ainsi que des activités de formation à distance.

Plusieurs universités dans le monde se sont lancées dans cette nouvelle méthode d'enseignement. L'Université d'Antananarivo a contribué à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en se lançant dans le numérique. D'après la Conférence des présidents d'Institutions d'enseignement supérieur (Copries) en avril 2021, les universités ont le choix d'appliquer ou non la formation hybride selon leurs propres moyens ", a communiqué l'Université d'Antananarivo.

Équilibre. En mode hybride, le temps imparti aux cours en salle est réduit, mais jamais entièrement éliminé, selon les responsables auprès de l'Université d'Antananarivo. Certes, l'emploi du temps est plus flexible pour les étudiants ainsi que pour les enseignants. Ce mode de formation tend à s'éloigner d'un modèle traditionnel où les étudiants sont rassemblés chaque semaine dans une même salle de cours pendant trois heures. Pour ses promoteurs, cette initiative permet aussi l'initiation des étudiants dans le monde du professionnalisme.

Des enseignants se sont lancés dans la mise en ligne de leurs cours sur la plateforme Moodle de l'Université d'Antananarivo, un site web de e-learning très organisé. Diaporamas, images, vidéos, quizz ne sont que des modules pédagogiques de diffusion et d'évaluation. Les applications de visioconférence ont été déployées à bon escient. Messenger permet, par exemple, de regrouper les étudiants, de publier des documents multimédias (textes, images, sons, vidéos, etc.).

Zoom, reconnu pour ses conférences audio et vidéo, rapproche l'enseignant et les participants. Bref, les solutions sont nombreuses. À l'Université d'Ambohitsaina, un espace numérique de travail est déjà en place et marque l'officialisation de l'enseignement en mode hybride.