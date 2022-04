Madagascar: EISA - Genre et élection, un autre défi pour Madagascar

Un atelier pour l'intégration des femmes dans le processus électoral.

Tout indique que la Grande île se prépare déjà à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Un atelier modulaire Bridge, ou Building resources in democracy governance and election, multi acteurs sous la thématique Genre et élection, est organisé par EISA Madagascar, ou Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, avec le concours financier de l'Agence suédoise pour le développement international (Sida) du 5 avril au 8 avril 2022.

" Cet atelier stratégique intervient au moment propice à l'approche des prochaines échéances électorales où le besoin de rappeler l'importance de l'inclusivité dans le processus de démocratisation est à son summum ", indique une missive de l'institution. Notons que lors de la présidentielle de 2018, sur les 36 candidats en lice, seuls 5 représentaient la gent féminine. Il s'agit, entre autres, de Sarah Rabeharisoa du PLD, Eliane Bezaza du PSD, Fanirisoa Ernaivo de Zama-Patram, Arlette Ramaroson et Roseline Emma Rasolovoahangy d'EMA. Ainsi, les quatre jours d'atelier sont l'occasion pour les représentants de la société civile, les partis politiques et les institutions étatiques de se réunir autour de cette formation pour relater l'état de l'intégration du genre dans le processus électoral et émettre leurs recommandations en vue de la conception d'un plan d'action.

" L'objectif général de cette formation modulaire n'est pas seulement de renforcer les capacités des parties prenantes aux élections sur la thématique d'intérêt mais également de promouvoir la considération et la participation politique des femmes durant toutes les phases du processus électoral ", a-t-on indiqué. Une participation féminine qui laisse à désirer pour un pays comme Madagascar qui a une tradition matriarcale. " La vision commune érigée à l'issue de cette activité est l'implémentation de réformes législatives et de politiques sensibles au genre, efficaces pour renforcer l'intégration du genre dans le processus ", continue la missive tout en terminant que " l'institut électoral pour une démocratie durable en Afrique EISA poursuit ses objectifs de renforcement de la démocratie à Madagascar ".