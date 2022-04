Madagascar: Challenge Airtel Mandresy - Les partenaires méritants récompensés

Airtel Madagascar réitère son engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Et ce, par le biais d'un système de motivation de ses partenaires.

Des partenaires méritants qui ont été récompensés lors de la remise des lots du challenge Airtel Mandresy, laquelle s'est tenue le 31 mars dernier au siège d'Airtel Madagascar à Morarano Alarobia, devant les invités, la presse et sous l'œil bienveillant de la police des jeux.

" Organisé sur toute l'étendue du territoire, le concours a été conçu pour valoriser les forces de vente et récompenser les partenaires les plus dynamiques et les plus performants. Reflétant les valeurs défendues par Airtel Madagascar : le dynamisme, la solidarité et le respect, ce challenge illustre notre détermination à valoriser le travail exceptionnel de nos vingtaines de milliers de points de vente et de contact éparpillés dans tous les coins de la Grande île et promouvoir, dans la foulée, la culture de l'excellence dans la distribution de nos produits et services ", selon Anna Ratsimbarison, communication manager chez Airtel Madagascar. Cette occasion a aussi permis d'inviter ceux qui désirent investir dans une activité productive, notamment les jeunes, à grossir les rangs de la grande famille des partenaires de confiance d'Airtel Madagascar. " La démarche d'Airtel Madagascar répond à l'impératif de développer l'insertion des jeunes dans le monde professionnel à travers l'entrepreneuriat. Tout le monde peut donc postuler pour devenir partenaire du troisième opérateur mondial dans sa mission sacrée, celle de connecter, dans les meilleures conditions, la population malgache entre elle et avec le reste du monde. Le but étant de réduire davantage la fracture numérique et d'accélérer l'inclusion financière " toujours selon Anna Ratsimbarison.

Étape finale

Deux tirages au sort ont donc été au programme de cette étape finale d'Airtel Mandresy 2021 qui a dû être décalée suite aux restrictions imposées par le contexte sanitaire. Pour les revendeurs, 5 numéros ont été tirés au sort pour gagner un billet d'avion à destination de Nosy-Be, un ordinateur portable, un écran plat 42 " et deux Smartbox 4G avec 12 mois de connexion Internet. Dans la catégorie des shop de proximité, le challenge a permis aux participants d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Les 5 chanceux partenaires ont gagné un billet d'avion à destination de Nosy-Be, une moto, un TV écran plat et 2 Smartbox 4G avec 12 mois de connexion Internet.

Les heureux gagnants dans le cadre d'un tirage au cours de l'étape précédente d'Airtel Mandresy 2021 ont également reçu leurs prix lors de ce rendez-vous d'Airtel Madagascar avec ses partenaires. Le gros lot, une moto scooter, a été remis à Tojo, un fidèle partenaire habitant à Antananarivo.

" Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires dévoués, des challengers de haut niveau qui participent à la performance d'Airtel Madagascar. Nous vous promettons que la prochaine édition d'Airtel Mandresy qui démarrera bientôt sera davantage à la hauteur de vos attentes et de vos prouesses ", a déclaré Eddy Kapuku, DG d'Airtel Madagascar