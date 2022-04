Ile Maurice: Bon-Accueil - Une séparation, un divorce mais un chien fidèle

Le chien est toujours fidèle à son maître. Un fait confirmé par l'histoire d'un berger allemand, qui a été au cœur d'une affaire de divorce entre un mari et sa femme.

Pour accepter d'accorder le divorce à son mari, qui est architecte, sa femme, une ingénieure informatique employée par une institution bancaire, a exigé, devant la Family Division, que la garde de leur chien, un berger allemand, lui soit confiée. Elle a indiqué qu'elle accepterait alors le divorce par torts partagés. Depuis 2015, le couple s'était installé à Bon-Accueil, Flacq, juste après le mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant.

Le mari n'ayant pas objecté à cette demande, la juge Shameen Banon Ayyub Hamuth-Laulloo y a agréé, le 15 mars 2022. Sauf que le berger allemand a joué les trouble-fêtes une fois installé chez sa maîtresse à Plaine-des-Roches. Le chien a fait une grève de la faim, refusant même l'eau. Il n'a pu s'adapter à l'environnement de la région de Plaine-des-Roches où la femme s'est installée après son divorce. Selon nos renseignements, le berger allemand a dérangé le voisinage avec ses aboiements bruyants et incessants pendant la nuit.

L'ex-épouse a bien essayé de calmer le chien, sans succès. La divorcée a été contrainte de retourner le berger allemand à son ex-mari à Bon-Accueil, Flacq, où le chien a reçu un bon accueil et a cessé de faire le méchant une fois qu'il a retrouvé son maître.

L'architecte était représenté par Me Yousouf Azaree, avocat, et par Me Iqabal Dauhoo, avoué. L'ingénieure en informatique a retenu les services de Me Yatin Varma, avocat, et de Me Kamela Devi Varma, avouée.