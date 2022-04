Ile Maurice: Parlement - Les dépenses publiques intéressent l'opposition

Après Shakeel Mohamed qui a fait son retour au Parlement, c'est désormais le député du MMM, Rajesh Bhagwan, qui retrouvera son siège mardi prochain après une suspension de plusieurs séances.

D'ailleurs, l'élu de Beau-Bassin-Rose-Hill a déjà envoyé ses questions pour la prochaine session, tout comme ses collègues de l'opposition. Ainsi, pour sa première séance de l'année, il a une question sur Prakash Maunthrooa, conseiller spécial au bureau du Premier ministre qui siège sur quelques conseils d'administration.Il a également une question sur l'enquête du Central Criminal Investigation Department (CID) entourant la mort de Soopramanien Kistnen, et une troisième sur le déménagement du haut-commissariat de Maurice au Kuala Lumpur. Ce député souhaiterait également intervenir sur la promotion du Dr Bhushan Ori ,dont l'épouse est un proche du Premier ministre, comme directeur général des Services de la Santé.

Au Parti travailliste (PTr), son président s'intéresse à la production d'électricité et au Central Electricity Board (CEB). Patrick Assirvaden cherchera à connaître l'état financier du CEB et combien de ses réverses ont été transférées au Consolidated Fund. Il a une autre question les accords entre les producteurs indépendants d'électricité et le CEB rappelant que Maurice s'est fixé comme objectif d'éliminer le charbon d'ici 2030. Dans le même registre, le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Richard Duval, questionnera le ministre Joe Lesjongard sur une éventuelle hausse du tarif d'électricité.

Les voyages ministériels reviennent sur le tapis. Le député du PTr, Ehsan Juman demandera à Pravind Jugnauth de rendre public le nombre de voyages que les ministres ont effectués depuis octobre 2021. Son collègue, Stéphanie Anquetil veut avoir la liste de personnes ayant participé à l'International Women Entrepreneurs Show en octobre dernier. Toujours dans le domaine des dépenses publiques, Reza Uteem du MMM demandera au Premier ministre si le gouvernement considère la possibilité de débattre le rapport du bureau de l'Audit et celui du Public Account Committee au Parlement. Il veut également des informations sur le special funds et l'extra budgetary funds.

Pour sa part, Osman Mahomed posera une question au ministre Renganaden Padayachy sur le Review Committte qui devait se pencher sur le rapport de l'Audit de l'année financière 2017-2018 alors que Mahend Gungapersad aura une question sur le dernier rapport de l'Audit. Au PMSD, Kushal Lobine viendra avec plusieurs questions, l'une d'entre elles concernant la construction d'une zone industrielle à Solferino comme annoncé dans le discours du Budget. De son côté, la députée du MMM, Karen Foo Kune a une interpellation sur la somme d'argent dépensée par la Mauritius Tourism Promotion Authority pour faire le marketing de Maurice. Pour sa part, Joanna Bérenger aura une question sur le solar water heater grant scheme et une autre sur les études écologiques autour d'Agalega.

Sur le plan de la santé, le Dr Farhad Aumeer s'intéresse au personnel du SAMU au nombre de personnes contaminées par les variants Delta et Omicron depuis octobre dernier. Pour sa part, Patrice Armance, le whip de l'opposition, veut savoir combien de cas ont été rapportés devant le Medical Negligence Standing Committee depuis juin 2020, alors que le député Nando Bodha demandera quels sont les vaccins qui ont occasionné des effets secondaires. Devan Nagalingum posera une question sur l'utilisation du molnupiravir tandis que Fabrice David reviendra sur les contrats alloués pour l'achat d'oxygène destiné aux hôpitaux.

Au MMM, Franco Quirin interpellera la ministre Fazila Daureeawoo sur les bénéficiaires d'aide qui sont sur Social Registry of Mauritius. Toujours au sein de ce parti, Aadil Ameer Meea posera une question sur les fonds du Corporate Social Responsibility et une autre sur les logements sociaux. Richard Duval interpellera aussi sur les logements de la National Empowerment Foundation. Après les pluies qui ont inondé plusieurs maisons samedi à Plaine-Magnien, les députés Osman Mahomed et Ritesh Ramful auront une question sur la construction d'un SME Park dans une zone humide dans la localité qui aurait provoqué ces inondations. La construction des drains à Curepipe pour empêcher les inondations figure également parmi les questions de Michael Sik Yuen.

La question de Gungapersad sur MIC rejetée

Le député du PTr, Mahend Gungapersad avait soumis une question sur l'accord entre le Mauritius Investment Corporation Ltd d'une part, et Omnicane et Médine d'autre part pour le transfert de plusieurs lopins de terres. Toutefois, sa question n'a pas été prise en considération. Le bureau du clerk lui a fait savoir que la MIC est considérée comme une entité privée et on lui a fait savoir que des questions sur MIC n'ont pas été répondues dans le passé.