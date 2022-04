Ile Maurice: National Audit Office - Des promotions décidées par la PSC contestées

C'est une des rares institutions qui agit en toute indépendance. Cependant, des employés du bureau de l'Audit craignent une interférence du gouvernement. Des promotions accordées le 17 février y sont vues comme le "placement" de certains agents politiques.

Deux employées du National Audit Office (NAO) montent au créneau. Elles saisissent le Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT), jugeant qu'elles ont été injustement écartées d'une promotion au poste d'Auditor au profit de neuf autres employés qui, selon elles, ne méritaient pas cette promotion.

L'action est dirigée contre la Public Service Commission (PSC) et non le NAO car c'est la première qui procède à cet exercice de promotion. Les fonctionnaires qui ont été promus aux dépens des plaignantes sont cités comme codéfendeurs. Dans leur plainte, ces deux employées soutiennent qu'elles ont rejoint le NAO en 2013, alors que la plupart des codéfendeurs l'ont fait en 2016.

Elles se disent mieux qualifiées car ayant occupé le poste de Principal Examiner of Account provisoirement puis titularisées, après une promotion. Alors que les codéfendeurs n'ont jamais agi ne serait-ce comme suppléants au poste d'Examiner of Account. Et que l'actuel Scheme of Service des plaignantes en tant qu'Examiner of Account est semblable à celui de vérificateurs de comptes (Auditor) auquel elles aspiraient. D'ailleurs, beaucoup de leurs présentes responsabilités figurent dans celles d'auditeur.

Critère d'ancienneté

Quoiqu'elles reconnaissent que le seul critère d'ancienneté ne pourrait déterminer une promotion, elles pensent que ce critère devrait être utilisé pour départager les candidats. Elles soulignent aussi qu'elles n'ont jamais fait l'objet de reproche au cours de leurs années de service et ont toujours aidé à déblayer les travaux en retard. Elles ont formé, disentelles encore, plusieurs nouveaux éléments dont certains parmi les heureux promus.

Les plaignantes rappellent, de plus, que ceux qui les ont coiffées au poteau viennent, juste avant leur promotion, de suivre des "Induction Courses" sur des sujets élémentaires, prodigués normalement aux nouvelles recrues. Preuve s'il en est, selon les plaignantes, que les nouveaux promus n'étaient pas préparés à endosser leurs nouvelles responsabilités comme vérificateur de comptes. Cela, alors qu'elles ont participé à des cours plus avancés.

Elles attirent l'attention du tribunal également sur le fait que les promus ont été leurs subalternes et qu'en les nommant comme vérificateurs de comptes, ils sont devenus du jour au lendemain leurs supérieurs. Est aussi pointée du doigt la présence d'un représentant du NAO sur le comité de sélection, bien que trois des candidats chanceux aient longtemps travaillé avec ce représentant, dont un travaille toujours avec ce dernier. C'est une situation de conflit d'intérêts inacceptable, disent-elles en chœur. Plus grave, une des plaignantes affirme avoir été exclue de l'entretien en vue de la promotion et que ce n'était que lorsqu'elle s'en est plainte qu'elle a été invitée à y participer.

L'affaire sera prise bientôt au PBAT. Nous avons essayé de joindre le chairman de la PSC, Vidianand Lutchmeeparsad, en vain.

N°8 : circonscription préférée

On dénombre trois habitants de la circonscription Quartier-Militaire-Moka parmi les neuf personnes qui viennent d'être promues comme vérificateurs de comptes. Comme on nous le dit dans le milieu, "cette circonscription aurait donc une concentration d'experts qui n'existe pas ailleurs".

Dame chance et les relations parentales utiles

Une lettre anonyme circule au NAO et un peu partout, jusqu'à l'Independent Commission against Corruption, faisant état d'autres faits troublants dans cette affaire de promotion. Cela concerne nommément une des heureuses candidates qui serait la nièce d'un député de la majorité et petite-fille d'un membre du board de la PSC. Il est allégué aussi que cette dame a été la Presiding Officer à la circonscription n°1 aux élections de 2019, bien qu'elle n'eût aucune expérience d'élections, même comme canvassor, directing clerk, ballot clerk ou poll clerk. Ceux et celles qui l'ont été n'ont pas eu cette chance d'être Presiding Officer du premier coup, dit la lettre.

Pour rappel, c'est un bulletin de vote dans cette circonscription qui s'est baladé pour se retrouver dans les boîtes du n°19. La lettre avance aussi que cette personne, connue comme Dame chance, se permet beaucoup de libertés au bureau où elle arrive très souvent en retard, et aime faire la conversation... Son frère, qui n'aurait pas les qualifications requises, vient d'être lui aussi recruté par la police.