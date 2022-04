Ile Maurice: Deux ministres insultés - "Certaines personnes avec des agendas politiques...", écrit Hurreeram

Ils souhaitaient à tout prix, semble-t-il, éviter les questions que leur réservaient les habitants de Plaine-Magnien, récemment affectés par des inondations. Les ministres et députés de la circonscription no 12 Bobby Hurreeram et Stephan Toussaint se sont vite engouffrés dans leurs voitures après une réunion qu'ils auraient tenue, qui plus est, sans certains élus du village, mais avec des conseillers pro-MSM...

"Par mesure de sécurité, j'ai fait une déposition à la police car un de mes proches m'a fait comprendre qu'une équipe de bouncers se renseignait sur moi." Déclaration du président du village de Plaine-Magnien, Nazim Gurib, qui s'est rendu au poste de police de la localité hier après-midi, après les incidents survenus devant le bureau du Citizen Advice Bureau du village plus tôt.

Les ministres Bobby Hurreeram et Stephan Toussaint, également députés de la circonscription no 12, ont dû faire face à la colère d'un groupe de personnes, dont quelques conseillers du village, à l'issue de cette réunion. La police a dû intervenir pour que les voitures des ministres puissent quitter les lieux.

Maisons inondées

Nazim Gurib explique que les deux députés ont organisé une réunion suivant les inondations qui ont fait des dégâts dans le village samedi. "Je suis le président du conseil du village, mais je n'étais pas invité ni le représentant du conseil du village au conseil du district. Il n'y avait que des activistes du MSM et des conseillers pro-MSM présents dans la salle. Quand j'ai essayé d'y entrer pour participer à la réunion, ils ont demandé à la police de nous expulser alors que je suis un élu", raconte-t-il.

Entre-temps, plusieurs habitants se sont massés devant le bâtiment. Ils ont essayé d'aborder les ministres, qui se sont engouffrés dans leur voiture, escortés par la police. D'après ce conseiller du village, à hier matin, plusieurs maisons étaient toujours remplies d'eau. "Le gouvernement a construit un SME Park dans une zone humide tout en obstruant un canal. C'est pour cette raison que tout un quartier était sous l'eau", dit-il. D'ailleurs, les députés Ritesh Ramful et Osman Mahomed auront une question sur la construction de ce SME Park au Parlement, mardi.

Nous avons essayé d'avoir les deux ministres, en vain. Dans leur entourage, on nous a fait comprendre qu'ils ne souhaitent pas commenter cet incident. Toutefois, Bobby Hurreeram a publié des photos sur sa page Facebook, le montrant avec des techniciens du gouvernement parlant aux habitants. "La réunion s'est très bien passée et ce n'est pas certaines personnes avec des agendas politiques qui vont se donner en spectacle sur les réseaux sociaux qui vont nous dissuader dans notre mission de protéger la circonscription et le pays tout entier des effets du changement climatique", a-t-il écrit.