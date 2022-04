Afrique: Présidence de la Fif - Les anciennes gloires mobilisées autour de la candidature de Didier Drogba

L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif) est prévue le 23 avril 2022 à Abidjan. Face à la presse, ce mercredi 6 avril, à l'Hôtel Belle côte à Cocody-Rosiers à Abidjan, Traoré Kandia, ancien footballeur des éléphants de Côte d'Ivoire a affirmé le soutien des anciennes gloires du football ivoirien à la candidature de leur coéquipier Didier Drogba. Et ce, pour la "renaissance" du football ivoirien.

Selon lui, l'objectif de cette rencontre avec les journalistes vise à informer l'opinion nationale et internationale de la mobilisation des anciens autour de la candidature de l'international Drogba Didier à l'élection du président de la Fif. A travers cette conférence de presse, Kandia Traoré s'est prononcé sur les qualités et compétences de l'homme. Il est également revenu sur les acquis, performances et actions de l'ancien capitaine des éléphants durant ces dernières décennies. Pour le conférencier, la vision de cette légende est plus que nécessaire pour le renouveau du football ivoirien.

" Ce n'est pas tant être président de la FIF qui nous intéresse, mais c'est la vision et le programme qui lie cette personnalité, cette légende. Notre football va mal. Nous nous engageons à contribuer à la renaissance du football ivoirien ", a déclaré Traoré Kandia. Accompagné de Baky Koné, Koutouan Nantcho, Lué Ruffin, Lago Patrice, Sam Abouo Dominique, Gneto Kpassagnon, Angan Didier, Traoré Kandia a ajouté que l'ex-buteur du Mans, de Guingamp, de Marseille, de Chelsea, du Shanghai Shenhua, de Galatasaray, de l'Impact de Montréal et du Phoenix Rising est l'incarnation du football ivoirien nouveau, " c'est lui le renouveau et le développement harmonieux du football ivoirien ", a-t-il soutenu. Baky Koné, Koutouan Nantcho, Lué Ruffin, Lago Patrice, Sam Abouo Dominique, Gneto Kpassagnon, Angan Didier ont, à l'unanimité salué et dit leur attachement à l'initiative. Avant, ils ont exhorté les uns et les autres, notamment les présidents de clubs à prendre bras le corps pour la réussite pour cet important projet pour le bonheur de la population, en particulier le football ivoirien. Il faut rappeler que l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF tenue, le mardi 5 avril 2022, à Abidjan a validé les propositions de la Fifa et de la CAF. Sont retenues les 7, 8 et 9 avril 2022 pour le dépôt des candidatures. La campagne électorale débutera le 16 avril 2022. Et l'élection du président de la FIF est fixée au 23 avril 2022. Trois candidats à savoir Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo.