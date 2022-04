Cote d'Ivoire: Concours administratifs 2021 - Les visites médicales démarrent le 11 avril

Les visites médicales des concours directs, de recrutement et de recrutement exceptionnels au titre de l'année 2021, se dérouleront du lundi 11 au mercredi 20 avril 2022, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), à Abidjan-Marcory.

L'information a été donnée par la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, à travers un communiqué en date du 29 mars 2022. Par ailleurs, les concernés sont invités à se connecter sur le site web de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. www.fonctionpublique.gouv.ci pour consulter leur jour de passage et imprimer la fiche de visite médicale en deux exemplaires en renseignant leur numéro d'inscription. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto précise que pour le bon déroulement de cette opération, les candidats sont priés de respecter scrupuleusement leur jour et heure de passage. A noter que les visites médicales se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières de la pandémie à coronavirus. Ces mesures concernent le port obligatoire du cache nez avant d'accéder au site, le lavage obligatoire des mains à l'entrée du site et le respect de la distanciation physique sur le terrain.