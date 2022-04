Cote d'Ivoire: Bilan d'exercice 2021 - Une banque annonce une croissance de 5% par rapport à l'année précédente

Le mardi 05 Avril 2022, a eu lieu l'Assemblée générale ordinaire de Ecobank Côte d'Ivoire au Radison Blue, à Port-bouet.

Une occasion pour le président du conseil d'administration, Michel Aka-Anghui, de se féliciter du bilan 2021 jugé positif selon lui, malgré les nombreux défis dont a fait face sa banque. " Je voudrais indiquer que bien que nous ayons fait face à des défis économiques importants, résultant notamment des effets négatifs de la pandémie de Covid 19 avec l'apparition du variant Omicron, notre banque a fait preuve de résilience et a continué à croître, en offrant des services innovants et de qualité à nos clients et en créant de la valeur pour nos Actionnaires ", s'est-il réjoui. Indiquant qu'à la clôture de l'exercice 2021, les principaux indicateurs financiers attestent à la bonne performance de l'ensemble de la Banque. En illustration, il a déclaré un total Bilan de 1 677,7 milliards de Fcfa, représentant une croissance de 5% par rapport au total bilan de l'exercice 2020 qui s'élevait à 1 602,3 milliards de Fcfa. Et d'ajouter qu'un produit net bancaire s'affichant à 90,5 milliards de Fcfa, soit une hausse qui est également de 5% par rapport à celui de 2020 qui était de 86,5 milliards de Fcfa a été observé. Aussi, dit-il, il a été noté un résultat net s'établissant à 34,3 milliards de Fcfa contre 30 milliards de Fcfa réalisé en 2020, soit une progression importante de 14%.

Cette performance est le fruit d'un travail d'équipe. A l'en croire, ces bonnes performances sont à mettre au crédit de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la banque, à qui il a adressé ses sincères félicitations pour la qualité du travail accompli et les résultats obtenus. " Je vous exhorte à poursuivre vos efforts pour continuer à hisser la Banque parmi les meilleures du pays ", a-t-il exhorté. Pour terminer, il a indiqué que la direction vient d'organiser une retraite de stratégie le 18 Février 2022, au terme de laquelle toute la direction générale reste convaincue que les axes de développement identifiés ainsi que les plans d'actions qui en découlent sont cohérents, et qu'ils devraient nous permettre de continuer à la banque de gagner des parts de marché et à assurer une juste rémunération des capitaux. Et ce pour l'année 2022 et au-delà.