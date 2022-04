Nigeria: Huesca - Kelechi Nwakali licencié pour avoir participé à la CAN ?

Kelechi Nwakali traverse des moments difficiles. L'international nigérian accuse Huesca d'avoir mis fin à son contrat trois mois en avance en raison de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021).

Dans un long communiqué qu'il a rendu public ce mercredi, le milieu de terrain a tenu à clarifier la situation dans laquelle il se trouve depuis quelques semaines. Nwakali accuse son club Huesca, d'avoir mis fin à son contrat, pour avoir participé à la CAN au Cameroun avec les Super Eagles.

" Le directeur sportif du club, Ruben Garcia, m'a mis une pression extrême pour que je n'aille pas à la CAN parce que " ce n'est pas un tournoi important... Il m'a dit que si j'allais à la CAN, je ne rejouerais plus pour Huesca. Ce comportement et ce manque de respect envers mon pays, le Nigeria, étaient vraiment difficile à vivre et ce n'était que le dernier exemple de la manière dont le club tentait de m'intimider pour que je suive sa propre voie " a écrit le joueur qui estime avoir été prié de quitter à son retour du Cameroun. Le joueur de 23 ans indique également avoir été victime de chantage au sujet du versement de ses salaires et la signature d'une éventuelle prolongation de contrat.

Le communiqué de Kelechi Nwakali:

Dans cette situation, le Nigérian a le soutien du syndicat espagnol des footballeurs (AFE), qui estime que les droits du joueur ont été violés.