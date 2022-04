Madagascar: Présidence de la République - Recomposition de l'équipe féminine

Une vingtaine de jours après le remaniement du gouvernement, l'équipe féminine d'Iavoloha vient à son tour d'être recomposée avec une permutation et un limogeage.

DirCab - DCRP. Le Conseil des ministres d'avant-hier a nommé l'ex-ministre de l'Environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina au poste de Directeur du cabinet (DirCab) civil auprès de la Présidence de la République. Et ce, en remplacement de Lova Hasinirina Ranoromaro qui devient, pour sa part, porte-parole du président de la République et directrice de la Communication et des relations publiques (DCRP) à la place de Soatiana Rajoelisolo qui est " remerciée " après 10 mois de service.

Numéro Un. La double nomination de la DirCab et du DCRP intervient une semaine après celle du nouveau Secrétaire général de la Présidence (SGP), Pelandroy Espérance. Cette dernière est le numéro Un de l'équipe des amazones de la Présidence qui comprend d'autres directrices. À savoir, Anja Ramanampisoa, directrice des Relations Internationales (DRI) ; Mirana Rajaonah, directrice des Affaires Sociales et Politiques (DASP); et Christiane Andriamampiandra, directrice des Etudes Juridiques (DEJ). Sans oublier celle qui détient le cordon de la bourse, en la personne d'Angolatiana Razafindrakoto, directeur Administratif et Financier.

Quatre recrues. Il y a aussi les quatre recrues du 17 novembre 2021. En l'occurrence, Bango Andriamasinoro, directrice en charge de la Coordination des Promesses présidentielles ; Anne Muriel Rahaingojatovo, directrice en charge de la Coopération Economique ; Mercedes Ratsirahonana, directrice en charge des Événements de la République ; Michelle Ratsivalaka, directrice en charge des Relations culturelles et communautaires.

Remplaçantes. Au total, le staff féminin de la Présidence comporte 11 membres. Sans compter Valérie Zafindravaka, coordinatrice du programme Fihariana ; et Judith Benango, coordinatrice des Promesses présidentielles. Si c'est une équipe de foot à onze, elles seraient les remplaçantes d'autant plus qu'elles peuvent avoir le rang de directeur de par leurs postes respectifs dans le système de jeu d'Iavoloha qui conforte la participation des femmes dans l'exercice du pouvoir.