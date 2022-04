Madagascar: YALP - Pour un meilleur engagement politique des jeunes

Jusqu'au 7 avril 2022, les jeunes aspirants à participer à l'édition 2022 du programme des jeunes leaders africains peuvent déposer leurs candidatures.

Financé par la Commission européenne, ce programme de bourse permet aux experts politiques d'Afrique de développer leur travail politique et leurs compétences professionnelles et en leadership au milieu d'experts internationaux, a-t-on indiqué. Ce programme de bourse à temps plein est entièrement financé par une subvention de 2 500 euros par mois et se déroulera du 1er septembre au 30 novembre 2022.

En effet, le programme des jeunes leaders africains est ouvert aux professionnels en milieu de carrière et aux cadres. Ces derniers doivent être des ressortissants de pays africains, résidant en Afrique et âgés de moins de 35 ans. Le programme est notamment dédié aux décideurs politiques, diplomates et professionnels en milieu de carrière et à fort potentiel, travaillant dans des autorités nationales et locales, des organisations régionales, continentales, internationales. Il cible également les acteurs œuvrant avec les partenaires de développement, les organisations de la société civile, les universités, les médias et le secteur privé en Afrique. La langue du programme est l'anglais.