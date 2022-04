Madagascar: Baobab+ et Canal+ - Partenariat pour l'accès à la télévision satellite en milieu rural

L'accès à la télévision satellite en milieu rural est de plus en plus facilité. Canal+ Madagascar et Baobab+ annoncent un partenariat qui révolutionne le milieu audiovisuel.

La collaboration entre les deux entreprises permet à la population des zones non couvertes par la Jirama d'accéder aux bouquets Canal+. En effet Baobab+ met à la disposition des potentiels consommateurs des zones non électrifiées, un système de facilité de paiement permettant de suivre confortablement les chaînes Canal+. Il s'agit, en l'occurrence, d'un kit solaire avec téléviseur écran plat de 24 ou 32 pouces ainsi que d'une ou quatre ampoules et d'un port USB pour la recharge de téléphones portables.

Le kit qui est disponible à un prix qui défie toute concurrence est doté d'une offre Canal+ incluant un décodeur et un abonnement. Le paiement se fait par semaine sur une période de 24 mois. Une fois le terme échu, le matériel revient à l'acquéreur. " En plus de bénéficier d'une électricité fiable et durable, l'accès à près de 71 chaines TV et radio à travers le bouquet Tongasoa de Canal+, permet aux foyers ruraux de pouvoir rester connectés aux dernières actualités et aussi de se divertir au sein de leurs foyers " a déclaré Onjatiana Razafindrakoto, Directrice générale de Canal+, lors de la présentation de cette offre.

" Le bouquet Tongasoa intègre plusieurs chaînes thématiques qui s'adaptent à tous les profils de téléspectateurs, afin de permettre l'épanouissement de chaque membre du foyer ", a-t-elle ajouté. Le DG de Baobab+ a, quant à lui, parlé du leadership de cette entreprise dans le domaine énergétique, notamment en matière de kits solaires. À Madagascar, elle a déjà équipé 150 000 ménages, notamment en zone rurale.