Cote d'Ivoire: Réconciliation nationale - Après Charles Blé Goudé , le Cojep applaudit Ouattara

La réaction est arrivée sans surprise et sans attendre.

Le Congrès panafricain pour la Justice et l'Egalité des Peuples (Cojep) applaudit des deux mains la décrispation voulue par le Président de la République. 24 heures après que Alassane Ouattara a dépêché à la Haye, aux Pays-Bas, un émissaire auprès de Charles Blé Goudé, le parti de celui-ci, basé à Abidjan, s'en félicite vivement et y voit " un pas de plus vers la décrispation de l'atmosphère socio-politique et la consolidation de la paix sociale dans notre pays ". En effet, mardi 5 avril, le Président ivoirien a envoyé à La Haye, aux Pays-Bas, son chef de cabinet Claude Sahi Soumahoro. Et ce, pour une visite officielle au président du Cojep, Charles Blé Goudé, acquitté par la Cpi, le 31 mars 2021 des accusations de crimes contre l'humanité.

" Son Excellence l'ambassadeur Claude Sahi Soumahoro, chef de cabinet du Président de la République, était porteur d'un message relatif à la situation post acquittement du président Charles Blé Goudé et à son retour en Côte d'Ivoire ", nous apprend le secrétaire général du Cojep, Dr Patrice Saraka. " Le Cojep tient à saluer cette initiative du Chef de l'Etat qui, à n'en point douter, augure de lendemains meilleurs. Cette démarche du Président Ouattara constitue un pas de plus vers la décrispation de l'atmosphère socio-politique et la consolidation de la paix sociale dans notre pays ", poursuit le secrétaire général du Cojep.

" Le Cojep voudrait exprimer toute sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara, pour cette marque de considération à l'égard de son président. Pour le Cojep, si Charles Blé Goudé est allé à la CPI sur fond de crise, son retour sur sa terre natale doit se faire sur fond de paix et de rassemblement, avec l'implication de tous ", estime-t-il. Cet appel d'air politique qui souffle manifeste aussi une bonne respiration politique. Et cela ne passe pas inaperçu dans l'opposition. Aussi le secrétaire général du Cojep voit-t-il dans cette main tendue du Chef de l'Etat, un appel aux acteurs politiques, toutes divisions confondues, à jouer dans le camp de la paix à la paix.

" Continuons d'être en toute circonstance des acteurs de paix et de rassemblement des Ivoiriens ", exhorte Patrice Saraka. Rappelons que le 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (Cpi), aux Pays-Bas, avait acquitté définitivement Charles Blé Goudé et l'ancien président Laurent Gbagbo qui étaient coaccusés de crimes contre l'humanité au lendemain de la grave crise de 2011 qui fait 3000 morts officiellement. Et alors que Laurent Gbagbo a regagné Abidjan le 17 juin 2021, Blé Goudé, l'ancien leader des " jeunes patriotes " sous Laurent Gbagbo, attend à son tour de retourner au pays. Le temps, on ne le dira jamais assez, est l'autre nom de la politique.