Cote d'Ivoire: Infrastructures sanitaires - Patrick Achi a procédé à l'ouverture officielle du CHR de San Pedro

Construit à hauteur de 29,1 milliards de FCFA sur une superficie de 8 hectares pour une capacité de 110 lits, le Centre hospitalier régional (CHR) de San Pedro a été officiellement inauguré, ce mercredi 06 avril 2022, par le Premier Ministre, Patrick Achi.

"Le CHR de San Pedro est une infrastructure hospitalière de dernière génération. Aujourd'hui, c'est un jour de libération...où le développement prouve qu'il existe. Ce CHR va donner la vie, changer la vie et sauver la vie. Il va œuvrer au développement régional", s'est félicité Patrick Achi. Pour le Premier Ministre, la santé a toujours été et sera toujours une priorité pour le Président de la République. "Nous ne travaillons que dans un but unique : permettre aux citoyens de mieux vivre, longtemps et en bonne santé... Une santé qui incarne cette Côte d'Ivoire unie et solidaire. C'est pour cette Côte d'Ivoire que nous agissons, que nous avançons. Nous allons le faire encore plus ", a-t-il indiqué. Il a relevé que la région de San Pedro est appelée à devenir le second pôle économique après Abidjan, et le gouvernement, "guidé par la vision 2030", va y travailler. D'où la nécessité de la doter d'infrastructures sanitaires de pointe. L'infrastructure sanitaire, composée de 15 services intégrés dans 16 blocs, selon le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, Pierre Dimba, est dotée de plusieurs services. Notamment les consultations externes, les urgences, la réanimation néonatale, le bloc chirurgical avec trois salles d'hospitalisation, l'ophtalmologie, la stérilisation, les laboratoires (microbiologie et biochimie-immunologie-hematologie).

L'on compte également l'imagerie médicale intégrant un scanner de dernière génération à 64 barrettes et l'hospitalisation (médecine, gynéco-obstétrique, pédiatrie, maternité, chirurgie et ophtalmologie). Réagissant à l'ouverture de ce nouveau CHR qui vient s'ajouter au premier, dame Sarah Oulaï, commerçante, a dit sa joie et remercié le gouvernement. "C'est une journée de joie pour nous. Le nouveau CHR va désengorger le premier, car la population de San Pedro est nombreuse. Que Dieu donne encore plus de moyens au gouvernement pour construire de nombreux établissements sanitaires dans le pays", a-t-elle affirmé.

Adama D., la trentaine révolue, est un employé dans une structure publique. Pour lui, "le nouveau CHR de San Pedro est une chance pour la population de cette ville qui grandit aveuglément". "Il va nous réduire les files d'attente. Nous sommes soulagés et contents", s'est-il réjoui. Elisée Kouakou est chef sur un chantier au port de San Pedro. "Nous sommes satisfaits d'avoir un nouveau CHR. Avec l'ancien qui est en fin de réhabilitation, ce n'est pas facile. Quand on est malade, il faut se réveiller à 5h du matin pour espérer être reçu par un médecin. Finalement, peu de malades sont reçus par jour. Au point que ceux qui ont un peu de moyens vont dans des cliniques privées. Désormais, nous sommes soulagés. Ce nouveau CHR va surtout profiter à la forte population de la périphérie de la ville".