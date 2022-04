Cote d'Ivoire: Hôpital général de Méagui-Centre hospitalier régional de San Pedro - Deux joyaux architecturaux prêts pour le service

L'hôpital général de Méagui et le centre hospitalier régional de San Pedro ont ouvert leurs portes, hier. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a inauguré, l'un dans la matinée et l'autre dans l'après-midi. Les mises en service de ces deux fleurons ont eu lieu, au cours de cérémonies festives dans les deux localités respectives.

Ainsi à Méagui, pour l'ouverture du l'hôpital général de la ville, situé juste à l'entrée de la cité, le Premier ministre, Patrick Achi, devant les populations Bakoué et les communautés allogènes de cette ville venues en grand nombre, a exprimé toute sa joie face à l'érection de cet édifice de dernière génération. Il a rappelé que depuis " 2012, la politique volontariste des gouvernements qui se sont succédé en matière de santé publique a permis la remise à niveau de notre système sanitaire et hospitalier national.

Les indicateurs prioritaires de santé publique en matière de ressources humaines, de qualité des infrastructures, de taux de mortalité maternelle et infantile n'étaient pas, en 2011, en adéquation avec son ambition pour la Côte d'Ivoire, ses aspirations pour son peuple. C'est pourquoi il a été décidé une profonde remise à niveau de notre système sanitaire, à travers la mise en œuvre d'un programme hospitalier de près de 850 milliards de Fcfa prévoyant notamment la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 d'entre eux, ainsi que la construction et la rénovation de centaines d'établissements sanitaires de premier contact ".

Pour lui, l'ouverture de cet hôpital s'inscrit dans cette dynamique. Et elle permettra, à l'en croire, d'offrir des soins de qualité aux populations de la ville de Méagui et de la région de la Nawa. " Il sera dans les semaines à venir, d'une utilité quotidienne et essentielle pour chacun et l'objet d'une fierté bien légitime pour toute la région de la Nawa ", s'est-il convaincu. S'adressant aux populations mobilisées devant lui, le chef du gouvernement a prôné le rassemblement pour impulser le développement, la paix qui permet la prospérité et la solidarité nationale. " Vous avez raison de faire confiance au Président de la République et à l'ensemble de son gouvernement. Vous avez raison de questionner ceux qui parlent encore et toujours, mais n'ont jamais rien bâti de grand. Vous avez raison de suivre ceux qui savent poser des actes de progrès et qui changent votre vie tous les jours. Vous avez raison de vouloir appartenir à cette Côte d'Ivoire nouvelle, qui avance, fière de son essor ", a-t-il lancé.

Le Premier ministre, à cette cérémonie d'inauguration, avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Citons entre autres les ministres Souleymane Diarrassouba, Adom Roger, Arlette Badou N'Guessan. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), l'ambassadeur de la France, Jean Christophe Belliard, les partenaires techniques et financiers étaient également là. Sans oublier le ministre gouverneur du District du Bas Sassandra, Légré Philippe. C'est accompagné de quelques-unes de ces personnalités que le chef du gouvernement est allé couper le ruban de mise en service de ce joyau. Il s'en est suivi ensuite une visite guidée des locaux et des équipements médicaux.

Après la mise en état de service de l'hôpital général de Méagui, le Premier ministre, à la tête de sa délégation, au pas de course, s'est rendu à San Pedro pour l'inauguration du Centre hospitalier régional ( Chr) de cette cité balnéaire. Cet établissement construit par l'entreprise Vamed projet hospitaliers internationaux France, qui a aussi bâti le fleuron de Méagui, est juste situé en face de l'université de cette commune. A cette occasion, Patrick Achi s'est dit plus qu'heureux de venir poser cet acte d'ouverture de cet établissement ultra moderne. Il a dit comprendre la patience qui gagnait les uns et les autres en ce qui concerne sa mise en service. " Et je sais à quel point cette infrastructure fut attendue. Par toute une ville. Par toute une population. A quel point certaines situations furent exigeantes à vivre, à endurer, pendant les travaux. Alors oui, aujourd'hui, c'est un jour de libération. Aujourd'hui, c'est un jour de progrès. Aujourd'hui, c'est un jour où le développement prouve qu'il existe. Il se voit. Il se touche ", a-t-il commenté.

Ainsi, pour lui, ce Chr permettra de jouer un rôle majeur dans le développement régional en offrant des soins de qualité aux millions d'Ivoiriens vivant dans le District du Bas-Sassandra et sera l'un des outils stratégiques, avec son stade de San Pedro pour notre future Coupe d'Afrique des nations (Can), quand notre nation accueillera l'Afrique en 2023 et rayonnera dans le monde entier en organisant la plus belle Can qu'on ait jamais connue ! Il a appelé tous à redoubler d'efforts pour bâtir une Côte d'Ivoire plus prospère et plus juste. Une Côte d'Ivoire où l'espérance de vie, par nos efforts communs et la densification des infrastructures de santé, aura gagné 10 ans en une décennie, passant de 57 à 67 ans... Comme à Méagui, le Premier ministre a coupé, après les discours, le ruban d'inauguration du Chr à la grande joie des forces vives de San Pedro.