Cap-Vert: Gelson Fernandes - Le Suisse d'origine capverdienne rejoint la FIFA en tant que Monsieur Afrique

Gelson Fernandes est le nouveau Directeur Régional de la division Associations Membres pour l'Afrique de la FIFA. Ainsi en a décidé Gianni Infantino, président de l'instance dirigeante du football mondial.

L'annonce de la nomination de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et Rennes a été faite ce mercredi. Agé de 35 ans, le Suisse d'origine capverdienne était jusque là vice-président du FC Sion. Sur le site web de la Fifa, il s'est réjoui de sa nomination.

"C'est un grand honneur et je suis très fier de rejoindre la FIFA. Quand on est africain, comme moi, on se doit d'accepter une proposition comme celle qui m'a été faite car c'est le meilleur moyen de rendre à l'Afrique ce qu'elle m'a donné. À vrai dire, je me sens dans l'obligation de travailler pour l'Afrique et pour son football. Cette mission me permet de revenir à mes racines, d'exprimer ma gratitude à ce continent et de tout donner pour le football africain ", a déclaré Gelson Fernandes, avant d'afficher ses ambitions à son nouveau poste.

"En collaboration avec les associations membres, nous comptons rechercher des solutions susceptibles d'améliorer la situation actuelle. L'objectif est d'impliquer tout le monde dans cette aventure. Le continent africain a un potentiel incroyable. J'y ai vu le jour et j'incarne l'une des belles histoires qu'il est capable de générer. Le football peut changer la vie d'un très grand nombre de personnes. Son pouvoir est immense. J'entends bien y consacrer toute mon énergie. C'est un défi de taille que je relève avec beaucoup de fierté ". Fernandes prendre fonction le 1er août prochain.