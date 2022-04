Madagascar: Afterwork - De la musique éclectique avec Silo

Du Silo un jeudi ? Voilà un afterwork incontournable pour les mélomanes. Ce soir, le virtuose retrouvera les habitués du Chick'n Art Ankorondrano dès 20h. S'il a habitué son public aux one-man show, l'artiste sera entouré des meilleurs. Joël Rabesolo à la guitare, Harty Andriambelo à la basse et Mamy Rajaonarivelo à la batterie, une telle affiche est assez rare d'autant plus que ces musiciens profitent du bref passage du guitariste pour partager la scène.

Figurant parmi les artistes les plus complets de la sphère musicale malgache, Silo ne cesse de surprendre le public à chacune de ses apparitions et, cette fois, ne déroge pas à la règle. Comme Silo développe des sons ethniques et électriques, sa sonorité musicale se caractérise par la combinaison de sons aériens, groovy bass synthé, afro-funk drums, percus, samples de voix. S'il a évolué dans un registre plutôt jazz, ces dernières années, le compositeur a mis à l'honneur sa passion pour le power rock binaire. Depuis, son voyage musical se poursuit tantôt en solo tantôt avec ses amis musiciens. Source d'inspiration pour la jeune génération, il ne se contente pas seulement de faire de la musique de divertissement et encore moins commerciale.

La fibre musicale, Silo l'a eue depuis sa tendre enfance. Tout au long de sa carrière dans les années 90, " Mifandamoro ", de son groupe SDF, l'a propulsé sur le devant de la scène. C'est en 2012, qu'il entame alors sa carrière solo en choisissant le jazz comme son genre musical de prédilection. Plus tard, il forme plusieurs groupes aux seins desquels il s'essaie à d'autres styles en créant un kaléidoscope musical hors pair. Bien qu'incompris du grand public, le prodige qu'il est gagne l'estime de ses amis musiciens et des vrais mélomanes. Silo est avant tout un créateur, voire un faiseur de sons. C'est dans l'innovation que l'auteur-compositeur puise l'énergie et la joie qui le font avancer.