Madagascar: Présidence de la République - Baomiavotse Vahinala Dircab, Lova Ranoromaro nouveau DIRCOM

Une semaine après avoir changé le Secrétaire Général de la Présidence, le président Andry Rajoelina décide d'apporter un énième remaniement au sein de son staff.

Changement au niveau du staff de la Présidence de la République. Après la nomination du nouveau Secrétaire Général auprès de la Présidence, en la personne de Pelandroy Espérance, le président Andry Rajoelina poursuit le remaniement au niveau de son entourage. En effet, le Conseil des ministres qui s'est tenu au Palais d'Etat d'Iavoloha mardi dernier a pris la décision relative à la nomination de Baomiavotse Vahinala Raharinirina au poste de Directeur du Cabinet civil auprès de la Présidence de la République.

Le chef de l'Etat décide donc de renforcer la gestion de sa politique, en récupérant l'ancienne ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Elle pourrait apporter son expérience dans la gestion de l'administration publique, mais également les structures et bases politiques qu'elle a réussi à mettre en place durant la période où elle était à la tête du MEDD. D'après les informations, Baomiavotse Vahinala Raharinirina a visité un peu moins d'une centaine de districts durant la période où elle était ministre.

Quant à elle, le Directeur du Cabinet sortant de la Présidence, Lova Hasinirina Ranoromaro, vient d'être mutée dans un tout autre département. Cette dernière a été nommée Porte-parole du président de la République et directrice de la Communication et des Relations publiques au sein de la Présidence de la République. Elle remplace donc Soatiana Rajoelisoa qui sera donc restée 10 mois à la tête de

Lova Hasinirina Ranoromaro vient d'être mutée à la tête de la Direction de la Communication et des Relations publiques.

la DCRP. Sur son compte Facebook, le désormais ex-DIRCOM a posté une publication pour remercier le président Andry Rajoelina pour la confiance qu'il lui a accordée. Elle affirme également avoir été satisfaite du travail qu'elle a accompli durant les moments passés au niveau de la Présidence de la République et se dit " toujours disposée pour servir la Nation ".

Cote de popularité. En tout cas, avec ces nouvelles nominations et ce changement de staff, le président Andry Rajoelina vise à améliorer son image, sa communication et sa cote de popularité. Il décide de confier ces postes clés à des femmes qui ont déjà travaillé à ses côtés pendant plusieurs mois et qui sont conscientes des enjeux politiques en vue de l'élection présidentielle de 2023. Et ce, même si pour l'heure, le président Andry Rajoelina préfère entretenir le suspense par rapport à une éventuelle candidature pour un second mandat.

Quoi qu'il en soit, avec les attaques et les polémiques, notamment autour de la hausse des prix et l'inflation grandissante, le défi reste énorme pour cette nouvelle équipe présidentielle. La question est de savoir si avec tous ces changements, l'on remarquera une nette amélioration dans l'organisation et la gestion de la communication au niveau de la Présidence de la République.