Togo: La GIZ à la recherche de fournisseurs

L'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) avec soutien financier et technique de la GIZ, sur base des fonds du Ministère Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), met en place un schéma de soutien financier aux entreprises togolaises du sous-secteur des énergies renouvelables. Ce schéma se déroule sous forme d ́une approche de financement basé sur les résultats (RBF). L'objectif de ce mécanisme est de développer le marché des équipements solaires à usage productif au Togo en incitant les entreprises du sous-secteur des énergies renouvelables à développer des modèles commerciaux pérennes et adaptées aux populations.

A cet effet, l'AT2ER lance un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour la sélection d'entreprises et d'autres entités spécialisées dans la vente et l'installation d'équipements solaires à usage productif. Peuvent postuler à cet AMI, toute entreprise, association, coopérative et ONG exerçant dans le domaine des énergies renouvelables et principalement dans la vente commerciale et l'installation d'équipements solaires productifs. Pour obtenir le formulaire de candidature veuillez-vous envoyez une demande â l ́adresse [email protected] avec le sujet " AMI PESoP 04/2022, demande de formulaire de candidature " jusqu ́au 12 Avril 2022.

Le dossier de candidature composé du formulaire de candidature rempli avec les annexes exigés doit être déposé :

- physiquement sous forme du dossier imprimé en quatre exemplaires, un (01) original et trois (03) copies au siège de l ́AT2ER (adresse : Lomé, quartier Tokoin-Gbonvié, 503 Rue de la Binah), dans une enveloppe scellée portant l'inscription : AMI PESoP 04/2022, soumission de de candidature " et ; de plus par voie électronique en format MS Word (.doc ou .docx) sur l'adresse email suivante [email protected] (copie à [email protected] et copie à [email protected] ) avec annexes sous forme de scan (format PDF), avec le sujet " AMIPESoP 04/2022, soumission de candidature ". La date limite de soumission est fixée au 19 Avril 2022 à 10h00. Les plis seront ouverts en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-dessus indiquée, le même jour à 10 heures 30 minutes GMT, dans la salle de réunion de l'AT2ER.