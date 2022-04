Gabon: "Festival Coup de Théâtre"

L'Institut français du Gabon (IFG) organise du 08 au 16 avril, le festival "Coup de Théâtre".

Chaque année, l'IFG organise le festival Coup de Théâtre pour encourager la scène théâtrale gabonaise, et donner une scène d'expression aux artistes. Durant cette période, les metteurs en scène et les comédiens ont la liberté de faire découvrir et redécouvrir leur art mais également de susciter de nouvelles vocations chez le public.

Le rendez-vous est pris, le vendredi 8 avril 2022 à 18h à l'Institut français du Gabon pour marquer la soirée d'ouverture du Festival coup de théâtre édition 2022.

Un lever le rideau dynamique qui se déroulera avec l'interprétation de "De ce côté" une pièce imaginée et jouée par le comédien et metteur en scène de renommée Dieudonné Niangouna. D'origine franco-congolais, l'artiste crée la Compagnie Les bruits de la Rue en 1997 à Brazzaville, sa ville natale. Il signe ses premières pièces La colère d'Afrique, Bye-Bye, Carré blanc qui le fera connaître en France en 2002 au Festival des Francophonies en Limousin à Limoges.

Les spécialistes gabonais du métier tels que Michel Ndaot, et Dominique Douma, se feront un plaisir d'interpréter des scènes historiques et de présenter le fruit de leur nouvelle production artistique. Stevie Moussirou, Youbie Obana, Jean-Clément Boukaga enrichissent la programmation de leur talent. D'autres tels que Guy Joël Ntchango ou encore Jean-Fidèle Nziengui Nzamba, se prêteront au jeu d'enseignants pour partager leur expérience avec les personnes désireuses d'apprendre ce métier ou tout simplement les grands curieux.

Le festival Coup de Théâtre de cette année 2022, est une belle revanche sur les précédentes, compte tenu des restrictions sanitaires, et une occasion de plus pour faire rayonner le 7e art africain et plus particulièrement gabonais, à travers des pièces soulevant des thématiques fortes.