Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la santé - Préserver l'environnement pour éviter les maladies

Dans sa déclaration relative à la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année, le gouvernement invite la population à prendre soin de l'environnement pour éviter nombre de maladies qui posent des problèmes de santé publique.

" Les caniveaux d'évacuation des eaux qui s'engorgent en matières plastiques et d'autres déchets sous nos yeux doivent disparaître parce qu'ils favorisent le développement et la prolifération des vecteurs du paludisme, du chikungunya, de la fièvre jaune et de plusieurs autres maladies ", a indiqué le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, donnant lecture de la déclaration du gouvernement à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé sur le thème " Notre planète, notre santé ".

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air par plusieurs types de gaz comme le dioxyde d'azote et de l'eau par les déchets de tout genre tue actuellement treize personnes chaque minute. La production des déchets se poursuit à une quantité plus importante. Les estimations de l'agence onusienne prévoient cette augmentation à 70% d'ici à 2050 alors que la gestion des déchets est de plus en plus complexe surtout dans les pays n'ayant pas de politique efficace de recyclage des déchets.

Face au déclin de l'hygiène environnementale, il faut poursuivre l'assainissement obligatoire, le premier samedi du mois, a rappelé le ministre Gilbert Mokoki. Il y a également la mise en œuvre des initiatives citoyennes de bonne gestion des déchets et ordures ménagères ; la promotion de la notion de préservation de l'environnement dans les écoles, les universités, les églises...

Par ailleurs, le ministre de la Santé et de la Population a souligné que les réponses à la menace environnementale ne sont pas l'apanage des décideurs politiques. Elles doivent aussi préoccuper chaque citoyen. " Chacun doit œuvrer en faveur de la sauvegarde de l'environnement pour améliorer notre santé ", a-t-il conclu.