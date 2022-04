Sénégal: Collaboration État - Collectivités locales - Macky veut se rapprocher de Barth

En réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 6 avril 2022, au palais de la République, Macky Sall est aussi revenu sur son souhait de travailler avec les collectivités locales. "Le président de la République a abordé la question liée au développement durable de la capitale nationale en réaffirmant son ambition de poursuivre et d'amplifier, en liaison avec les collectivités territoriales (ville de Dakar et les communes du département), les investissements pour la modernisation et le développement durable de la Capitale", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Dans cette dynamique, poursuit le document, le chef de l'Etat, tirant les conclusions de la 3ème série de "Jokko ak Macky" signale que ces deux communes constituent des vitrines de la capitale, dont l'amélioration du cadre de vie et l'épanouissement des populations s'érigent en priorités.

Sous ce rapport, signale toujours la source, "le président de la République demande au gouvernement, de développer un dialogue territorial constructif avec la ville de Dakar et les maires des communes concernées, afin d'améliorer entre autres, le cadre de vie des populations, le développement des activités économiques, sportives et socio-culturelles et la réhabilitation, l'extension et l'équipement des écoles, hôpitaux et centres de Santé, installés dans les communes de Médina et de Dakar Plateau".

La note résumant la rencontre entre Macky Sall et ses ministres fait aussi remarquer "qu'au regard des priorités déclinées, le chef de l'Etat demande, au ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, de finaliser, dans les meilleurs délais, avec les ministres et maires concernés, un plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement du plateau".

: