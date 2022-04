Afrique: L'UA salue la contribution de la femme angolaise au développement de l'Angola

Luanda — Le Commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, a salué ce mercredi, la contribution de la femme angolaise dans le processus de pacification, de reconstruction et de construction du pays, et aussi dans le développement et l'inclusion sociale des plus vulnérables.

Lors d'une audience avec la ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, les deux entités ont abordé, entre autres questions, la contribution de la femme dans le processus de promotion d'une culture de la paix, des négociations et de l'observation électorale, de la défense des femmes victimes de violence sexuelle, de la traite des êtres humains, ainsi que l'intégration et l'inclusion des réfugiés de la RD Congo installés dans la province de Lunda Norte.

S'adressant à la presse, Bankole Adeoye a déclaré que la femme angolaise était un exemple à suivre, compte tenu de sa participation active dans la vie politique, sociale et économique en Angola.

Il considère par la suite, l'Angola comme un champion naturel de la culture de la paix, et avec beaucoup d'expérience à transmettre à d'autres pays africains.

Le commissaire a exprimé la volonté de l'UA de travailler avec l'Angola et les femmes angolaises, en tenant compte de l'expérience, dans les processus d'intégration, de protection et d'inclusion sociale des personnes en situation sociale précaire.

À son tour, la ministre Carolina Cerqueira a déclaré avoir saisi l'occasion pour transmettre à l'UA des informations officielles sur le rôle de la femme angolaise dans les différents domaines de la vie nationale, et surtout, sur sa contribution et sa participation active dans les processus d'intégration, protection et inclusion sociale des plus vulnérables.

" Nous en avons profité pour expliquer au commissaire l'importance de la femme angolaise dans le processus de la culture de paix. En tant que capitale de la paix sur le continent africain, nous avons fourni au commissaire des informations sur les projets et la vision de l'Angola en matière de paix, comme forme de sécurité, de stabilité, de développement durable et de l'assistance sociale aux personnes vulnérables", a-t-elle renforcé.

Carolina Cerqueira a évoqué les programmes et projets mis en œuvre par le gouvernement angolais dans le domaine social, spécialement de l'assistance sociale -Kwenda, de lutte contre la pauvreté et la sécheresse, qui ont contribué à l'atténuation des besoins sociaux et au maintien de la paix sociale dans les familles.

Les femmes jouent un rôle essentiel dans le processus de la culture de paix et dans la défense de la stabilité sociale des familles, a-t-elle souligné.

Selon elle, dans le pays, 28 % des membres du gouvernement sont des femmes, avec 8 femmes ministres et une ministre d'État, tandis que dans le système judiciaire, il y a une procureure de la justice, une présidente de la Cour constitutionnelle et une présidente de la Cour des comptes.

En ce qui concerne les réfugiés, la ministre a fait savoir que les actions promues par l'exécutif angolais étaient tournées vers l'aspect social, en particulier dans l'inclusion des enfants et des adolescents dans le système éducatif angolais, et des adultes dans le processus de production.

Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des femmes, Carolina Cerqueira a demandé l'inclusion des femmes angolaises dans le Réseau des femmes africaines pour la paix en tant qu'observatrices, médiatrices et défenseures des femmes victimes des conflits, de la traite des êtres humains et de violence sexuelle.

A son tour la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Faustina Alves, a profité de l'occasion pour présenter les programmes mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre les violences domestiques et les abus sexuels, l'intégration et l'inclusion des réfugiés.

Faustina Alves a déclaré que la priorité des programmes était principalement basée sur la protection des enfants et des jeunes femmes.

La gouvernante a indiqué que le pays était ouvert aux initiatives visant à promouvoir et valoriser les femmes dans la société.

La réunion a également été témoignée par la présence du représentant de l'Angola à l'Union africaine.