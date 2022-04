Afrique: "L'heure de l'Afrique a sonné" - Ouverture des candidatures pour la participation à l'édition 2022 du concours Africa's Business Heroes

C'est fait ! Le concours "Africa's Business Heroes" est bel et bien de retour. L'un des programmes philanthropiques phares de la Fondation Jack Ma mettant sous les feux des projecteurs et célébrant les talents entrepreneuriaux africains, a annoncé, jeudi 24 mars 2022, depuis Kigali, capitale de la République du Rwanda, l'ouverture des candidatures pour sa quatrième édition annuelle.

Les entrepreneurs de 54 pays africains, quel que soit leur secteur, âge ou sexe, peuvent désormais déposer leur candidature, en anglais ou en français, pour avoir une chance de figurer parmi les 10 finalistes.

Aperçu

En effet, le slogan officiel du concours, "l'heure de l'Afrique a sonné", est un audacieux appel à l'action à tous les talentueux entrepreneurs africains qui remettent en question les stéréotypes associés à "l'heure africaine", créant un impact à l'échelle locale et bâtissant un avenir meilleur et plus inclusif à travers leurs entreprises. ABH vise à identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains qui font une différence dans leurs communautés locales, s'efforcent de résoudre les problèmes les plus urgents et construisent une économie plus durable et inclusive pour l'avenir.

Lors de la grande finale qui aura lieu plus tard cette année, les 10 finalistes monteront sur scène pour présenter leurs entreprises devant un panel de grands noms du monde des affaires, et tenter de gagner leur part de la cagnotte allouée au concours et s'élevant à 1,5 million de dollars. Leur parcours jusqu'à la grande finale les verra également échanger avec une communauté de dirigeants et d'innovateurs internationaux, d'experts industriels, d'investisseurs et d'accélérateurs, et avoir accès à des camps d'entraînement et des sessions de formation pluridisciplinaires afin de les aider à faire passer leurs entreprises au niveau supérieur, ont fait savoir les organisateurs.

En marge de l'ouverture de la 4ème édition, Ibukun Awosika et Dr Patricia Nzolantima, depuis Kinshasa, ont toutes les deux pris la parole, pour vanter cette opportunité qui s'offre aux africains. "J'étais plus que fier d'avoir remporté l'édition 2021 du concours ABH. J'espère que ma victoire inspirera beaucoup de personnes en Afrique et leur fera sentir qu'il leur est possible de faire la différence et d'avoir un impact. J'ai tellement appris tout au long du concours. Ces leçons en main, j'espère poursuivre la croissance de Praxi Labs. Nous restons focalisés et déterminés à changer la manière dont l'Afrique enseigne et apprend les sciences, un labo virtuel à la fois", a déclaré Khadija Mohamed Elbedweihy, Fondatrice, Praxilabs.

Qui peut postuler ?

Pour participer à ce concours, le candidat doit être le fondateur ou un co-fondateur de l'entreprise. Il doit être citoyen africain ou l'enfant ou le petit-fils d'un citoyen africain. L'entreprise doit être enregistrée et avoir son siège social dans un pays africain, et opérée principalement en Afrique. L'entreprise doit passer l'étape de la conception. "L'entreprise a 3 ans ou plus et totalise au moins 3 ans de chiffre d'affaires. Pour s'inscrire, il faudrait créer un compte ABH ; confirmer votre éligibilité ; remplir le dossier de candidature ; obtenir une référence ; soumettre des présentations vidéos de vous-mêmes, d'un ou de plusieurs membres de votre équipe et d'un client", renseigne Africa's Business Heroes.

Le dépôt des candidatures sera ouvert en ligne jusqu'au 06 juin prochain. Les demi-finalistes seront annoncés au mois d'octobre et les 10 finalistes au mois de novembre. Pour postuler et pour plus d'informations à propos du concours ABH, les intéressés sont priés de visiter ce site :https://africabusinessheroes.org/fr/register et si possible suivre l'actualité sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Opportunités aux finalistes

Dans le cadre des opportunités offertes aux finalistes du concours ABH, beaucoup de ces partenaires offriront des programmes de formation à nos finalistes afin de développer leurs activités. Par exemple, certains finalistes sélectionnés auront l'opportunité de participer au programme de développement du management offert par l'AMI. Ils pourront également participer au Programme de préparation à l'investissement, conçu et assuré par VC4A, accéder à l'espace "The Room" et d'autres avantages, sans oublier l'accès à des événements clés de l'entrepreneuriat sur le continent tels que le Sommet sud-africain pour l'innovation et le Sommet RiseUp.

A propos du concours " Africa's Business Heroes "

Le concours " Africa's Business Heroes " est l'initiative philanthropique phare introduit par la Fondation Jack Ma, visant à soutenir et à inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains, tous secteurs confondus, et ceux qui bâtissent une économie plus durable et inclusive pour l'avenir du continent. Sur une période de 10 ans, ABH récompensera 100 entrepreneurs africains, leur offrant des dons financiers, des programmes de formation, et un soutien pour le développement d'un écosystème entrepreneurial. Chaque année, le concours et le programme télévisuel ABH mettront à l'honneur 10 finalistes qui se verront offrir l'occasion de raconter leur entreprise pour une chance de remporter une part de la cagnotte allouée au programme et s'élevant à 1,5 million de dollars. Le concours, créé par Jack Ma, fondateur du groupe.