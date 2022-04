Afrique: Retaper l'Afrique par la morale et la Scientificité - UPN - "L'Afrique sans rêveur" au four et au moulin pour la mobilisation des jeunes

La structure, " Afrique sans rêveur " s'investit dans la promotion de jeunes pour bâtir une Afrique et un Congo nouveau par la scientificité et la moralité.

C'est au cours d'une conférence organisée le samedi 2 avril 2022 dans la salle APUPN à l'Université pédagogique Nationale (UPN) que tout a été dit, autour du thème : "Préparation d'une relève compétente marquée par la moralité pour une Afrique prometteuse". Le professeur Clémence Kasinga, le professeur Philipe Nkongo et le professeur Albert Tshibangu, étaient tous intervenant à cette journée de réflexion.

Pour une Afrique prometteuse, le professeur Philipe Nkongo a appelé la jeunesse à suivre l'exemple de leurs encadreurs pour assurer la relève. Car, selon lui, le présent mal préparé ne se trompe pas d'adresse. Il finit par rattraper quiconque.

"Nous sommes des lumières qui illuminent, qui servent d'exemples. Vous devez nous imiter, faire de nous des exemplaires ainsi vous allez assurer bien cette relève. Que serait-il arrivé si nous, vos encadreurs, étions pas bien préparés, dans la discipline?", s'est-il interrogé. Il a, dans son intervention, étalé son constat sur la jeunesse d'aujourd'hui, parlé de l'implication des aînés dans la préparation des jeunes pour une Afrique meilleure. "L'avenir de l'Afrique est en train de s'éteindre à cause d'une jeunesse irresponsable, sans idéal et incapable de prendre au sérieux leur avenir", a-t-il ajouté.

Parlant des aînés qui doivent s'impliquer pour la préparation de la jeunesse, il a affirmé qu'on conseille l'enfant avant d'aller au marché, et non celui qui en revient. "La conséquence d'aujourd'hui est le résultat des aînés qui n'ont pas pu bien encadrer cette jeunesse et cette jeunesse doit être encadrée et enseignée", a-t-il dit à l'assistance.

Dans la même thématique, le professeur Clémence Kasinga a parlé de "la valeur attachée à la citoyenneté". Sur ce, il a invité la jeunesse congolaise à connaitre ses devoirs et droits vis-à-vis du pays. Pour ce qui est du devoir, il a précisé : " Vous avez deux devoirs, avoir la nation, l'amour de la nation. Vous devez vous connaitre en soi et travailler pour la République car, vous ne pouvez pas être au centre de la société et voir des autres comme de vaut rien, vous devez respecter les autres et vous en bénéficierez aussi et vous avez le devoir de l'obéissance à la loi".