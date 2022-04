Congo-Kinshasa: Soutien à la Fonction publique - AFD - Un projet de formation judiciaire sur la table de Rose Mutombo

Ce mercredi 6 avril 2022, Rose Mutombo, ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux a reçu dans son cabinet de travail, une forte délégation de l'Agence Française de Développement (AFD) conduite par l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert.

Il s'est agi de la soumission par l'AFD, du projet qui consiste d'appuyer l'Institut national de formation judiciaire, INAFORJ, en sigle. En effet, l'opérationnalisation dudit projet permettra d'affecter environ 4 millions d'euros à un secteur de coopération dans le domaine de la gouvernance. Il s'agit d'un soutien à la Fonction publique, particulièrement à la justice.

La délégation a rencontré la ministre d'Etat pour étudier comment l'AFD peut élargir et redéployer sa coopération qui sera financée en particulier, via l'Agence française de développement sur des fonds disponibles à travers le dispositif d'un contrat de désendettement au développement qui a été conclu entre la France et la RDC.

"L'objectif de cette rencontre était précisément de nous entendre sur les grands principes. Il restera aux équipes du ministère et de l'AFD de travailler et de définir concrètement les modalités d'appui. Ce genre de coopération a vocation de s'étendre sur plusieurs années", a ajouté le diplomate français.

La directrice de l'AFD en RDC, Safia Ibrahim, a indiqué que l'INAFORJ est en partenariat avec sa structure à la demande de l'Ambassade de France, estimant vouloir appuyer le fonctionnement et les activités de cette école de justice.

Pour Jérôme Pennec, l'attaché de coopération à l'Ambassade de France, cette partie de cette composante de coopération est une continuité du travail qui a été fait de 2015 à la fin de l'année 2020-2021 puisqu'il y a eu un peu de glissement avec l'effet de Covid-19. "Cette année doit se focaliser par d'instructions et réflexions avec la partie congolaise pour relancer cette coopération sur la formation judiciaire avec de volume financier supplémentaire. L'idée est d'appuyer la formation des magistrats et l'ensemble de professionnels de la justice", a-t-il fait savoir.

Le directeur général intérimaire de l'INAFORJ, Katambwe a, de son côté, noté que son institution est une école initiale qui regorge un personnel judiciaire (magistrats, greffiers, secrétaires des parquets, agents pénitentiaires et personnel administratif). Au moment de recrutement des magistrats, ils n'entreront en fonction qu'après avoir suivi une formation initiale d'une année pour une partie théorique de 4 mois et de 8 mois de stage. A la fin de la formation, ils seront cotés et appréciés par l'INAFORJ pour qu'ils soient affectés en fonction de leurs résultats.