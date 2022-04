Afrique: Momar Seck donne des clés de lecture de sa démarche artistique

Dakar — L'artiste sénégalais Momar Seck a une théorie claire de son art, de sa démarche, de son interaction avec les différentes matières qu'il interroge. C'est cette théorie qu'il résume admirablement dans l'essai intitulé "Art africain contemporain : ma démarche plastique en partage" (Baobab Edition, 2021, 91 pages), dans lequel il donne des clés de lecture et des éléments importants de compréhension des ressorts de son travail.

Illustrations à l'appui, Seck évoque l'évolution de sa démarche bâtie sur un incessant et fécondant va-et-vient entre son pays d'origine, le Sénégal, et celui qui l'a accueilli, la Suisse. Il parle notamment de "la partie récente" de sa création qui a donné naissance à des thèmes liés à l'environnement. "Certes une bifurcation qui me permet par la même occasion de contribuer à une éducation pour le développement durable", écrit-il, relevant que, s'agissant de cette orientation, "tout a commencé à la Biennale de l'art africain contemporain du Sénégal en 2014", avec "un embouteillage dont les objets, véhicules sont représentés par des matériaux trouvés à la 12-ème Biennale de la Havane en 2015." Momar Seck parle de sa réflexion qui porte sur "les nouvelles formes d'art selon les catégories fondées principalement sur l'utilisation de matériaux et d'objets de récupération, de leur impact dans le domaine social, sociopolitique, économique, culturel et artistique." Pour le philosophe Jean-Gilles Boula, qui signe la préface de l'ouvrage, l'artiste fait, dans son style de plasticien, "la démonstration que l'art saute allègrement les barrières géographiques pour transcender les spécificités culturelles et affirmer la quête d'un ailleurs dont ces spécificités sont la matrice."

Aussi, ajoute-t-il, "l'art du Dr Momar Seck sur les déchets de tissus, des bouts de fer, des nœuds et des morceaux de bois, des fagots et des objets dont la fonction d'usage est détournée, rejoint à s'y méprendre, celui de César, Lichtenstein, Arman, Tinguely". "La tentative de tous ces artistes dont Dr Momar Seck, est de montrer qu'à partir de ce qui nous environne, s'ouvrent de nouvelles perspectives de perception esthétique aux implications à la fois personnelles, sociales et éthiques", souligne le philosophe. Pour Boula, l'art du Dr Momar Seck et d'autres artistes africains "n'est pas une mode", c'est "la vérité de tout un esprit pleinement humain qui va au-delà de ses conditions d'existence et du train-train de la vie imposée par le consumérisme obsessif des sociétés contemporaines et les idéologies dont son art et le dépassement comme projet de vie." A la lecture de l'essai, on constate, avec le préfacier, que le travail de Momar Seck, diplômé de l'Ecole nationale des Arts de Dakar (promotion 1994) "n'est pas coupé du monde ni des courants artistiques contemporains, mais, au contraire il embrasse tous les univers de sens d'où qu'ils proviennent."

Et ce n'est pas l'exil qui l'a perturbé pour changer quoi que ce soit dans ce qui fait l'essence de sa démarche. Au contraire. Il dit : "L'éloignement de la terre natale qu'est le Sénégal n'est pas sans incidence sur ma propre complexion psychologique, intellectuel et artistique". "Je ne vis ni les conditions de l'exilé type, ni celles de quelque expulsion de ma patrie d'origine, ajoute Momar Seck. Cet exil fut volontaire, motivé uniquement pas le besoin d'un ailleurs à la recherche d'autres horizons et plus particulièrement du savoir. C'est un choix qui oblige à osciller entre un ici et un là-bas, un dedans et un dehors. Cette situation de l'exil comprend plusieurs phases et une diversité de lieux. Quand je parle de l'atelier, il s'agit et de Dakar et de Genève, dans un constant aller-retour." Dans une première partie de l'essai, l'artiste sénégalais souligne que dans la pratique artistique qui est la sienne, il a "toujours été fasciné par les déchets métalliques, les bouts de bois, la diversité et les variétés des chutes de tissu, les fils de fer de construction" qui jonchaient son environnement immédiat. Momar Seck inscrit sa démarche dans le registre des courants qui traversent l'art contemporain, parlant dans son essai du phénomène d'appropriation, de la récupération textile, fait des considérations sur la pratique de la récupération, entre autres sujets. Il parle "des forces (et) des énergies qui interviennent au moment de la création" dont on prend grand plaisir à admirer les résultats exposés depuis un peu plus d'un quart de siècle à travers le monde.