Congo-Kinshasa: Chan - La FECOFA à la recherche d'un sélectionneur pour les Léopards locaux

C'est un poste qui n'est réservé qu'aux entraineurs nationaux. Après Santos Muntubile, Florent Ibenge, Zaheria Mwiny, Pamphile Mihayo puis Florent Ibenge encore, la Fédération congolaise de football association (FECOFA), à travers sa Direction technique nationale (DTN), s'est mis depuis ce mardi 5 avril, à la recherche d'un quatrième sélectionneur des Léopards locaux, en prévision de la prochaine édition du Championnat d'Afrique des nations Chan Algérie 2023.

Pour une fois, l'organe faitier du football congolais a publié un appel à candidature, précisant des critères requis pour ce nouveau sélectionneur des locaux. Le prochain sélectionneur des Léopards A' devra être exclusivement de nationalité congolaise, détenteur de la Licence CAF Pro et la Licence A CAF ou l'équivalent en cours de validité. Si on n'as pas ces différents diplômes, il ne faut pas rêver. Il doit être en activité, mais disponible pour se consacrer entièrement à la sélection nationale. Il devra également témoigner d'un savoir-faire et avoir des compétences en football de haut niveau en faisant preuve d'une expérience d'au moins 5 ans justifiée par des bons résultats en équipes nationales et équipes de division I du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Ce n'est pas tout ! Le successeur de Florent Ibenge, lui qui a fait le dernier Chan au Cameroun, devrait avoir une parfaite connaissance du football africain et congolais en particulier, aussi disposer d'un bon carnet d'adresses au plan national. Il doit se soumettre aux textes réglementaires de la FECOFA et collaborer étroitement avec la Direction technique nationale (DTN). En outre, Il doit habiter Kinshasa, nulle part ailleurs. Il doit faire preuve de bonne moralité, de forte personnalité, de rigueur et discipline et avoir une parfaite connaissance de la langue française.

Tous ces critères remplis, le nouveau sélectionneur national aura pour missions principales la préparation de l'équipe nationale locale au CHAN 2023 et l'impératif d'apporter des résultats, c'est-à-dire, la qualification. Celui qui se sent capable dit la FECOFA, dans sa correspondance, est appelé à déposer sa candidature au plus tard le 13 avril prochain au siège de la fédération.

Une commission pour étudier les dossiers

D'ores et déjà, la Fecofa a mis en place une commission qui devait étudier les différents dossiers des candidats. Elle est composée du président de la Fecofa, de 2 délégués du Comité exécutif, d'un coordinateur des équipes nationales, de 2 délégués de la DTN, d'un délégué de l'Amicale nationale des entraineurs, d'un délégué du service médico-sportif de la Fecofa et d'un délégué de la Commission juridique de la Fecofa.

Ainsi, pour le choix des autres membres qui devaient constituer le staff technique de cette équipe des Léopards locaux, les critères restent les mêmes. Les candidats préparateurs physiques et des gardiens doivent, quant eux, disposer d'un diplôme en Education physique et justifier d'une expérience dans le domaine de football.

La 7èmeédition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), Algérie 2022 se déroulera du 8 au 31 janvier 2023.