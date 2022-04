Congo-Kinshasa: Engagement politique de la Femme/MSC/Lualaba - Bénédicte Baraka appelle les femmes de Kanina à soutenir massivement les actions de Laurent Batumona

Le 4 avril 2022, le Mouvement de Solidarité pour le Changement /Lualaba a clôturé la Journée internationale des femmes sous le thème " Rôle et place de la femme au Mouvement de Solidarité pour le Changement ".

Cette manifestation a été organisée par Bénédicte Baraka, Présidente de la Ligue des Femmes du MSC/Lualaba. Dans ce cadre, elle a apporté un appui logistique dans l'organisation de cet évènement avant d'inviter les femmes de Kanina, village situé à plus ou moins 40 km de Kolwezi, à s'engager et à soutenir massivement les actions salutaires de l'Honorable Laurent Batumona, Président National du MSC.

Le 4 avril dernier, ce sont 350 femmes du village de Kanina qui ont participé à la cérémonie de clôture du mois de la femme. Bénédicte Baraka, Présidente de la Ligue de Femmes du MSC au Lualaba, a rappelé que le sous thème choisi par la Ligue des Femmes du MSC/ Lualaba pour l'édition 2022 "a tout son sens dans le rôle et la place de la femme de Kanina au Mouvement de Solidarité pour le Changement dont les femmes sont les premières à être considérées comme les guniteuses de ce Parti. Aucune action n'est possible sans l'implication consécutive des femmes". Les représentantes d'associations féminines étaient présentes en nombre. " Notre sous-thème de cette année et la vision pour la Femme de notre Autorité Morale, Laurent Batumona est révélatrice et suscitent notre enthousiasme à nous engager pour l'émergence des actions sociales qu'il mène en faveur de la femme dans notre pays et pour une implantation durable du Parti.

Ceci passe par la conscientisation, par la volonté des femmes et surtout par un engagement de rigueur des femmes que nous sommes. Le 8 mars n'est pas un mois de fête mais un mois de prise de décision pour la participation de la femme dans le cercle de prise de décision à tous les niveaux de la vie nationale. C'est là notre rôle à jouer pleinement", a déclaré Madame Bénédicte Baraka, Présidente de la Ligue des Femmes dans le Lualaba.

Ses propos ont trouvé un écho favorable dans les milieux des femmes venues célébrées cette manifestation. "En suivant notre leader Laurent Batumona à travers Mama Baraka, sa vision pour nous les femmes du MSC est que nous puissions toutes et tous bénéficier de ses idées, son courage, son expérience pour le leadership des femmes, d'être partout où les décisions sont prises... au MSC et ailleurs, nous allons atteindre la parité dans les Cellules, Fédérations et dans nos quartiers : cela va nous permettre de mieux remplir notre mission et de mieux représenter le MSC dans la population pour laquelle nous œuvrons ", a souligné une participante.

La célébration de la Journée de la femme a aussi été une occasion opportune d'informer plus d'une centaine de femmes productrices de produits locaux de Kanina sur les actions de Mme Bénédicte Baraka de soutenir les mamans en vue de favoriser la poursuite des conversations et d'améliorer les contributions diverses des femmes du MSC en faveur de la lutte pour le respect de leurs droits. Ces femmes, membres de la Ligue des Femmes du MSC, ont participé au débat sur leur rôle et place dans le MSC de l'Honorable Laurent Batumona.

Participant à cette discussion, les Femmes de Kanina ont pris la résolution de mettre en pratique : "tshombo na litoyi". Elles ont exprimé leur besoin de causeries formatrices, de sensibilisation et de renforcement de capacités sur les thématiques liées à la gestion du Parti et à la promotion socio-économique des femmes. Durant toute l'année, les femmes du MSC Kanina poursuivront, selon Baraka, les échanges sur le leadership féminin, la promotion sociale de la femme ainsi que son rôle dans le MSC pour la promotion électorale : "Les élections qui pointent à l'horizon de 2023 doivent nous hisser au niveau de deuxième force politique pour réaliser le rêve de notre Autorité Morale Laurent Batumona".