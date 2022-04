Maroc: L'ONEE mobilise 2,5 MMDH pour un projet d'alimentation en eau potable de Marrakech

Marrakech — L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) a procédé, récemment, à la mise en service d'un important projet d'adduction d'eau potable de la ville de Marrakech et des villes et localités voisines à partir du barrage Al Massira, pour un montant global de 2,50 milliards de dirhams (MMDH).

Ce grand projet s'inscrit dans le cadre du Programme National pour l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Irrigation 2020-2027 (PNAEPI), signé devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué l'ONEE dans un communiqué.

Ce projet permettra de produire 216.000 m3 par jour d'eau potable et a consisté, principalement, en la réalisation d'une prise d'eau brute par perforation du corps du barrage Al Massira, d'une station de débourbage, d'une station de traitement, de trois stations de pompage d'une puissance cumulée de 27 MVA et de sept réservoirs d'une capacité totale de 93 000 m3. En outre, une adduction d'environ 125 km de diamètre variant entre 1300 et 2000 mm a été mise en place.

Le projet comprend également la réalisation d'un poste de transformation 225/22 KV de puissance 40 MVA et des lignes électriques THT/MT sur environ 28 Km.

La prise d'eau réalisée par perforation du barrage Al Massira constitue une véritable prouesse technique et une première du genre à l'échelle du continent africain et parmi les rares opérations de perforation de barrage à l'échelle mondiale. Cette opération devra être dupliquée au niveau d'autres barrages au Maroc.

Ce grand projet permettra de sécuriser l'alimentation en eau potable à l'horizon 2040 de la ville de Marrakech et des villes et localités avoisinantes (Skhour Rehamna,Ben Guerir, Sidi Bou Othmane, Tamensourt et populations rurales sur l'axe Skhour Rehamna-Marrakech).

Il contribuera également à l'amélioration des conditions de vie des populations et à accompagner le développement socio-économique de la région.