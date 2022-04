Ile Maurice: Beau-Bassin - Il cambriole une maison à quatre reprises

Ce jeune a été pris la main dans le sac. Kumar Seedhoneea, 28 ans, habitant Beau-Bassin, a été arrêté lundi par la Criminal Investigation Division de Beau-Bassin. Il tentait de cambrioler la maison d'une octogénaire à la rue Swami Dayanand. La victime avait porté plainte au poste de police de la localité pour dire que sa maison avait été cambriolée à quatre reprises durant son absence.

Le 1er mars, c'est son four électrique que l'octogénaire s'est fait voler. Quinze jours plus tard, c'était au tour de sa bonbonne de gaz de disparaître. Le 31 mars, c'est une pompe qui a été emportée. Le 1er avril, quelqu'un est entré chez elle par effraction et son téléviseur et son four à microondes se sont volatilisés.

Convaincus que les voleurs séviraient à nouveau, le sergent Ram et des éléments de la Criminal Investigation Division de Beau-Bassin comprenant les policiers Narasimhulu et Murdhen, ont monté une opération, le lundi 4 avril. La maison de l'octogénaire a alors été placée sous surveillance.

Le présumé voleur est effectivement revenu sur les lieux. Il s'apprêtait à faire main basse sur un autre four mais a vite été repéré et n'a pu prendre la fuite. Kumar Seedhoneea a été attrapé. Interrogé, il a avoué être l'auteur des précédents vols et a déclaré attendre que l'octogénaire quitte sa maison pour s'y introduire et la voler. Il a donné le nom d'un complice, qui l'avait aidé à commettre son forfait, le 1er avril. Ce dernier est recherché.

L'enquête se déroule sous la supervision du surintendant de police Sam Bansoodeb.