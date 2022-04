Ile Maurice: Port-Louis - Rs 15 M d'héroïne saisie dans un bureau

Beau coup de filet que celui effectué par les hommes du Detective Inspector Fowdar et le constable Oozeer de la brigade anti-drogue de la di- vision ouest, mardi.

En perquisitionnant le bureau d'une société de logistique à Port-Louis, ils ont découvert 1,13 kg d'héroïne d'une valeur de Rs 15 000 195. Le directeur de la compagnie concernée, un habitant de Beau-Bassin, et deux jeunes de Le Hochet, Terre-Rouge, qui étaient dans les locaux de l'entreprise, ont été arrêtés. Placés en détention durant la nuit, ils ont comparu en cour de PortLouis, hier matin, sous une accusation de "Drug dealing with aggravating circumstances". La police a objecté à leur remise en liberté. Ils ont été reconduits en cellule.

Navin Ramkurrun, 47 ans, directeur de Jess Logistics, une société de logistique, et ses deux employés, Dean Shane Nikhil Nobin, un Customs clerk de 20 ans, et Tirouven Vencatasamy, un Forklift operator de 20 ans, ont été appréhendés. Le quadragénaire était dans le viseur des enquêteurs depuis quelque temps, malgré son casier judiciaire vierge, et il avait été placé sous surveillance. Il avait éveillé les soupçons des policiers de par son train de vie et les va-et-vient suspects dans son bureau. Les enquêteurs estimaient que l'entreprise servait de couverture pour un trafic de drogue et que les deux jeunes agissaient sous les ordres de Navin Ramkurrun.

Lors de leur perquisition dans le bureau de la compagnie à Port-Louis, les limiers ont saisi un sac, qui contenait une poudre soupçonnée d'être de l'héroïne, une balance électronique, Rs 52 825, une clé et cinq cellulaires qu'ils pensent contenir des informations sur les transactions de drogue. Un passe de la Mauritius Revenue Authority, émis au nom de Dean Shane Nikhil Nobin, avec sa photo dessus, et deux voitures ont été saisis.

Ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est quand le Customs clerk s'est rendu dans la zone portuaire et a pris livraison d'un colis suspect. Dean Shane Nikhil Nobin en avait l'accès car il possédait le passe de la MRA qu'il utilisait dans le cadre de son travail pour dédouaner les articles des clients de la société Jess Logistics. C'est en visionnant les images des caméras que les policiers ont remarqué les allures et les gestes suspects entre Dean Shane Nikhil Nobin et Tirouven Vencatasamy. D'où la perquisition subséquente. Lors de leur interrogatoire, les suspects ont gardé le silence

Par ailleurs, les hommes du sergent Sauteur et le constable Venketasamy ont arrêté Jean Ginola Steven Vilbrun, un habitant de Case-Noyale âgé de 21 ans, après que de la drogue a été retrouvée à son domicile, mardi. En effet, 92 sachets d'héroïne, Rs 290 000, 14 aluminium foils et des équipements pour emballer la drogue, ont été saisis. Il a été placé en détention.