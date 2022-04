Burkina Faso: Littérature - Les Mères d'écrivains ne meurent jamais

La figure de la mère est centrale parce qu'elle est celle qui couve, qui nourrit et qui guide l'individu durant toute la prime enfance. La perte de la mère est vécue comme une amputation d'un bras : elle reste omniprésente. Cette figure est très présente dans la littérature. Les écrivains veulent, à travers la fiction, offrir l'éternité à leurs génitrices.

L'Etranger d'Albert Camus est l'un des romans les plus lus au monde, sans doute à cause de l'incipit. Le roman s'ouvre sur la mort de la mère de Meursault : " Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas." De prime abord, cette phrase laisse indifférent, surtout lorsqu'on a vingt ans, car comme disait l'autre, on n'est pas sérieux quand on a 20 ans. Mais quand la pensée s'y arrête un instant, on s'aperçoit qu'elle recèle une vérité profonde sous des dehors de banalité.

En effet, lorsque survient la mort d'une mère, on ne sait jamais à quel moment celle par qui nous sommes au monde l'a quitté. Est-ce au moment où quelqu'un en a fait le constat ? Etait-ce un peu plus tôt dans la journée ou la nuit ? Ou est-ce que ce fut une mort lente, un retrait du monde à petits pas comme l'ombre de ces arbres géants qui se rétrécit sous la course du soleil jusqu'à disparaître à leurs pieds ?

Pour la plupart des hommes, la mort de la mère est un long deuil qui n'en finit pas parce que plus que le père, c'est celle qui a nourri, vêtu, guidé les premiers pas ; il en reste toujours un fond de nostalgie, une certaine musique du bonheur perdu. Pour les romanciers, la fiction permet de prolonger la vie de la mort, de l'arracher au néant pour l'inscrire dans l'éternité. Aussi la mère traverse-t-elle la littérature comme un fil rouge.

Laissons de côté les exceptions, ces mères présentées sous leurs aspects les moins attrayants comme Folcoche de Vipère au poing, surnom de Paule Rezeau, la mère haïe de Hervé Bazin ou de Madame Lepic, l'horrible mère de Jules Renard dans Poil de carotte qui ne pardonne pas à son fils d'être roux et d'avoir des taches de rousseur.

Les Promesses de l'aube de Romain Gary avec le portrait d'une mère aimante mais fabulatrice, mythomane mais si attachante. Mina, Nina dans le roman est une mère qui a rêvé haut la légende de son fils, écrivain, séducteur, ambassadeur et celui-ci s'appliquera à faire de ce rêve une réalité. " Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les rêves ", pensait Prospéro dans la Tempête et, à voir le destin de Romain Gary, on pourrait dire qu'il est le produit des rêves de grandeur que sa maman avait pour lui.

La Promesse de l'aube est le roman d'hommage d'un fils prodige à sa mère tellement aimante que lorsque survint la seconde qui les sépara - il s'engagea dans la Résistance et se retrouva à Londres et en Afrique - il reçut pendant trois ans, régulièrement, les lettres de sa mère. Ce n'est qu'à son retour en France qu'il se rendra compte que sa mère était morte depuis trois ans et qu'elle avait écrit plusieurs centaines de lettres pour lui éviter les affres du deuil, loin de la patrie.

Le Livre de ma mère d'Albert Cohen est dans la même veine ; l'ouvrage fait revivre la mère aimée et aimante, disparue. Mais la mère d'Albert Cohen est plus proche d'une sainte, tant ses qualités sont grandes et son amour quasi sacrificiel pour son fils et son époux. Pour Cohen, cette mère est une "sainte sentinelle à jamais perdue, guetteuse d'amour toujours à l'affût".

Dans Un barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras évoque sa mère et son combat herculéen contre le sort. Ayant perdu son époux très tôt, la mère, une institutrice, va se battre pour élever ses enfants dans un pays qui n'est pas le sien, l'Indochine. Si la misère l'amène à vouloir marier sa jeune fille à un vieil homme riche mais laid, ce qui érode l'estime que sa fille lui porte, elle finit par admirer sa ténacité et son refus de céder devant la nature. En effet, obligée de travailler comme pianiste dans un cinéma pendant quinze ans, elle a englouti toutes ses économies dans l'achat d'un terrain qui va se révéler inexploitable. Elle va se battre pour ériger une digue pour préserver son terrain des vagues et des crabes. Combat sisyphéen mais qui montre le refus de la fatalité et la détermination de cette mère à laisser un patrimoine à ses enfants.

Il y a plusieurs facettes de la figure de la mère dans la littérature selon le rapport que l'auteur a entretenu avec sa mère, mais la plus courante est celle de la mère aimante et protectrice. En effet, pour nombre d'écrivains, la mort de la mère est perçue comme un oxymoron inacceptable, c'est plutôt la mère vue comme une mer : immense, prodigue et éternelle. Même morte, la mer ne disparaît pas. Elle porte toujours ceux qui s'immergent en elle. Comme la mère morte.