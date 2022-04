Burkina Faso: Fête de " quingming " - Des médecins chinois rendent hommage à leurs devanciers

A l'occasion de la célébration de la fête de quingming en Chine, l'équipe médicale chinoise a rendu hommage, le mardi 5 avril 2022, à ses compatriotes décédés et inhumés à Koudougou. La mission a également remis du matériel médical au centre hospitalier régional de ladite localité.

L'équipe médicale de la Croix-Rouge chinoise reste attachée aux valeurs traditionnelles de son pays à travers la célébration de la fête de quingming, une journée consacrée au désherbage et au nettoyage des sépultures. Pour ce faire, les experts médicaux chinois se sont, une fois de plus, rendus au cimetière municipal de Koudougou, le mardi 5 avril 2022, pour rendre hommage à leurs compatriotes, décédés entre 1981 et 1989.

Les tombes des Chinois décédés ont été nettoyées:

Au nombre de neuf, dont huit médecins et un ingénieur des travaux, ils reposent définitivement dans la Cité du cavalier rouge, à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Pour le chef de la mission médicale, Haiyang Xuan, des médecins chinois ont parcouru des milliers de kilomètres avec comme pour objectif de partager leurs expériences avec les collègues burkinabè.

L'équipe médicale chinoise et le personnel du CHR de Koudougou ont observé une minute de silence pour le repos des disparus. Considérés comme des diplomates civiles, ces derniers ont contribué au renforcement de la coopération entre le pays de l'Empire du Milieu et celui des Hommes intègres. Ainsi, dans l'exercice de leurs missions, a-t-il expliqué, ils ont " malheureusement " perdu la vie. " Leurs esprits nous inspirent à travailler davantage pour renforcer l'amitié entre les deux peuples. Etant donné que ces médecins n'ont pas leurs parents biologiques au Burkina Faso pour nettoyer leurs tombes, nous avons décidé d'honorer la tradition. Nous sommes comme leurs parents. C'est pourquoi nous y sommes allés pour leur rendre hommage à l'occasion de la fête de quingming ", a-t-il dit. Les experts chinois, se sont inclinés puis ont procédé aux dépôts de gerbe de fleurs sur les tombes en la mémoire des disparus. M. Xuan a en outre, traduit sa reconnaissance à ses devanciers, qui ont œuvré, " corps et âme " pour la promotion des soins de qualité dans la région du Centre-Ouest.

Du matériel de soins offert:

Depuis la reprise des relations bilatérales entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, les experts chinois sont toujours engagés pour soutenir le Centre hospitalier régional (CHR) en termes d'équipements de matériels médicaux et des consultations régulières. C'est en ce sens qu'à l'occasion de la fête de quingming, la mission médicale a remis du matériel médical à ce centre de santé, composé de sabots de bloc, de casaque opératoire, du chapeau de bloc et de gants stériles d'une valeur de plus de deux millions F CFA. Selon le chef de la mission médicale chinoise, ce don est le signe que son pays attache une grande importance à l'amélioration de la prise en charge des soins des malades.

En plus de ce geste, il a soutenu que le gouvernement chinois a rénové le bâtiment d'urgence médicale. Au moment où le coronavirus sévissait dans le monde, la Chine a également offert du matériel anti épidémique au CHR. Le chef de la mission médicale chinoise, Haiyang Xuan a officiellement remis un sabot de bloc au DG, Souleymane Koné. Au regard de ces efforts, le directeur général de l'hôpital de l'amitié, Souleymane Koné, a exprimé sa gratitude aux médecins chinois pour leur dynamisme aux côtés des patients et des agents de santé burkinabè. " L'Etat fait de son mieux pour nous accompagner. Compte tenu de nos besoins multiples, il est difficile pour le gouvernement de supporter toutes nos charges. Nous saluons ce geste de la coopération chinoise ", a-t-il expliqué. Il a par ailleurs souhaité que d'autres partenaires dans le domaine sanitaire emboitent le pas des spécialistes chinois.