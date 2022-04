Afrique: Mondial-2022 - L'arbitre sénégalais Maquette Ndiaye présélectionné par la FIFA

Après le tirage au sort de la coupe du monde Qatar 2022, la FIFA a sorti la liste des 8 arbitres africains retenus pour prendre part à cette compétition internationale. En effet, 6 d'entre eux sont à leur première expérience. Il s'agit de Mustapha Ghorbal (Algérie), de Redouane Jiyed (Maroc), et de Balmalk Tessema (Ethiopie). Le Sud-Africain Victor Miguel de Freitas Gomes, le Sénégalais Maguette N'Diaye, et le Congolais Jean-Jacques Ndala.

Quant à Papa Bakary Gassama de la Gambie et Janny Sikazwé de la Zambie, ils sont les deux anciens auxquels la FIFA a fait appel pour le Mondial Qatar 2022.

Le premier est à sa 3ème participation avec deux matchs (2014 et 2018). Papa Bakary Gassama a également arbitré deux matchs des JO en 2012. Il a participé plusieurs fois à la CAN. Le second quant à lui, a officié pour la première fois en 2018. Janny Sikazwé participe pour la seconde fois à une Coupe du monde. Il a officié la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2016.

Me Augustin Senghor félicite Maguette Ndiaye

Aussitôt après la publication de la liste des arbitres devant officier les matchs de la coupe du monde, le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a félicité les arbitres. " Félicitations à notre arbitre international Maguette Ndiaye sélectionné pour la World Cup Qatar 2022 ! Plein succès à tous les arbitres africains qui représenteront l'Afrique dans la plus grande compétition sportive mondiale aux côtés des meilleurs arbitres du monde ", a-t-il écrit.

6 arbitres africains avaient été retenus en 2018

Pour l'édition de 2018, le Gambien Bakary Gassama (39 ans) a été l'un des plus expérimenté. Parmi les six retenus, il est le seul à avoir arbitré un match - une rencontre de poule entre les Pays-Bas et le Chili - lors de la dernière Coupe du monde 2014. A son actif, on compte aussi plusieurs matches des Jeux olympiques 2012, la finale de la CAN 2015, plusieurs finales de la Ligue des champions CAF et un match de la Coupe des Confédérations 2017. Récemment, Bakary Gassama a encore arbitré la finale du CHAN 2018.

L'International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), cabinet d'études sur le football reconnu, l'a classé 13e meilleur arbitre du monde en 2017. Les cinq autres arbitres principaux africains sont l'Algérien Mehdi Abid Charef (37 ans, le plus jeune des six), le Sénégalais Malang Diedhiou (44 ans, le doyen des six), l'Egyptien Ghead Grisha (42 ans), le Zambien Janny Sikazwe (38 ans) et l'Ehtiopien Bamlak Tessema Weyesa (38 ans). Malang Diedhiou et Ghead Grisha ont arbitré lors des Jeux olympiques 2016. Janny Sikazwe, comme plusieurs des autres " hommes au sifflet " retenus, a arbitré des finales continentales, et plus récemment la finale de la Coupe du monde des clubs 2016 et la finale de la CAN 2017.