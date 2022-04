Sénégal: Augmentation des recettes fiscales, participation citoyenne, reddition des comptes... . - L'ancrage du budget participatif dans les communes sénégalaises

L'élaboration du budget est toujours déterminante au sein des collectivités territoriales. Pour nombre de communes sénégalaises, seuls les membres du conseil municipal décident de ce qui doit être fait, ce qui n'est pas toujours gage de succès. Aujourd'hui, d'autres communes ont trouvé une alternative avec le budget participatif qui implique l'ensemble des acteurs. Cela a permis d'augmenter leurs recettes, de faire la réédition des comptes et de promouvoir la participation citoyenne.

L'actuel maire de Darou Mousty, Madiop Bitèye, réélu à l'issue des élections territoriales du 23 janvier dernier, ne tarit pas d'éloges sur les avantages du budget participatif. Depuis 2016, tous les budgets votés par sa mairie l'ont été avec l'implication de toutes les couches de la localité. Cette commune du département de Kébémer, dans la région de Louga, ne laisse aucun de ses 73 villages qui la composent, en rade. L'avis de tout le monde compte pour élaborer le budget communal. A cet effet, une large concertation est toujours faite pour recueillir les priorités d'investissements. " A Darou Mousty, on a divisé la commune en dix zones composées, chacune, d'un certain nombre de villages. Dans ces zones, nous organisons des fora où c'est le lieu idéal de discuter des priorités d'investissement. A l'issue des différents fora, un grand forum communal de priorisation des besoins exprimés est initié pour faire la synthèse de ces différentes propositions ", renseigne Madiop Bitèye. Souvent, les populations adhèrent au budget après ces échanges internes. D'ailleurs, la commune ne s'en porte que mieux, avec des recettes plus conséquentes et des infrastructures qui sortent de terre, au grand bénéfice des citoyens. De 800 000 FCfa, la taxe rurale est aujourd'hui portée à 5 millions de FCfa, dans cette municipalité. " Même les taxes au niveau des marchés et des gares routières ont plus que quadruplé parce qu'on quitte 1 200 000 FCfa pour aller à 12 et 14 millions de FCfa ", explique le maire de la commune.

Darou Mousty fait actuellement partie des communes qui appliquent le budget participatif au Sénégal. Et cette collectivité territoriale, comme les 105 autres regroupées dans un réseau des communes favorables à ce type de budget, améliorent d'année en année leurs recettes et renouvellent leurs infrastructures.

Gage de bonne gouvernance, le budget participatif commence à être adopté de plus en plus par les collectivités territoriales du Sénégal. Actuellement, plusieurs communes des régions de Kolda, de Sédhiou et de Tambacounda s'y sont mises. Et les avantages sont nombreux et bénéfiques à plus d'un titre. Il s'agit notamment de la hausse des taux de recouvrement, du respect des délais dans la réalisation des actions retenues et l'implication des communautés locales dans le suivi des réalisations, selon un document de l'Enda Ecopop sur l'état d'application du budget participatif dans les communes sénégalaises.

Mamadou Lamarana Barry, spécialiste sénior à Usaid Gouvernance locale pour le développement (Usaid Gold) relève l'importance du budget participatif dans la gestion communale. " C'est un outil extrêmement important à l'heure actuelle qui consiste à améliorer une meilleure participation des citoyens dans la gestion des affaires locales. En leur donnant la possibilité d'émettre un avis sur les besoins prioritaires pour lesquels la collectivité doit fonder sa politique publique locale ", explique M. Barry.

En effet, le citoyen est au cœur du dispositif du budget participatif. Car, tout part de lui et tout revient vers lui. Ce facteur d'inclusion est salué par Bachir Kanouté, coordonnateur d'Enda Ecopop. " Le budget participatif, c'est une approche de gouvernance pour renforcer la démocratie et surtout la démocratie participative, puisque la plupart du temps, nous avons une démocratie représentative avec des personnes qui sont élues et mises en place pendant cinq ans pour prendre des décisions au nom des collectivités territoriales ", signale M. Kanouté. Il s'y ajoute que l'application du budget participatif favorise la redevabilité des élus envers leurs administrés, ceci grâce à la fluidité de l'information budgétaire.

Même si le nombre de collectivités territoriales qui adoptent le budget participatif augmente d'année en année, Mamadou Lamarana Barry souhaite que ce rythme soit beaucoup plus soutenu. Car, les avantages du choix d'un tel budget sont incommensurables pour les communautés. Pour l'heure, Darou Mousty continue de tirer grand profit du budget participatif.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Aller au-delà des " minorités faussement représentatives " de la base

La loi impose aux maires d'organiser un débat d'orientation budgétaire, avant le vote du budget. Souvent, les élus se conforment à cette disposition afin de recueillir les avis des populations. Mais la forme de cette rencontre, avec le choix des personnes invitées à y participer, pose problème. Contrairement au budget participatif dont l'élaboration va jusque dans les villages et quartiers les plus reculés de la commune afin de définir les priorités. " Ce débat d'orientation budgétaire qui est le principe légalement reconnu, parfois, ne permet pas une meilleure implication des citoyens. Parce qu'on a tendance à choisir des groupements et des minorités faussement représentatives de la masse ou de la base. Ce qui est différent du budget participatif qui est un élargissement de la participation depuis les villages, les quartiers avec tous les acteurs concernés ", explique le spécialiste senior de l'Usaid Gold. Pour autant, Bachir Kanouté signale que le débat d'orientation budgétaire est le point d'arrimage entre la démocratie participative et la démocratie représentative. " Au cours du débat d'orientation budgétaire, le maire présente son bilan de l'année écoulée et va se projeter sur l'année à venir. Il va présenter ce qu'on appelle le compte administratif ", ajoute M. Kanouté.

INSTITUTIONNALISATION DU BUDGET PARTICIPATIF

Ce n'est pas encore demain la veille

Beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour demander une institutionnalisation du budget participatif par l'Etat. Pour les tenants de cette thèse, il n'existe pas encore de contrainte juridique poussant les collectivités territoriales à adopter ce budget. " C'est pourquoi l'une des recommandations qui avait été faite, c'est d'amener l'Etat à instituer le budget participatif comme étant un instrument obligatoire par lequel on doit voter désormais le budget de la collectivité territoriale ", explique Mamadou Lamarana Barry de l'Usaid Gold. Bachir Kanouté reste sceptique sur une institutionnalisation du budget participatif, même s'il note de " bonnes avancées ". D'ailleurs, actuellement, il existe environ 200 communes qui appliquent le budget participatif sous une " forme participative ". Ces collectivités territoriales sont même organisées en réseau.

Pour ce qui de l'institutionnalisation du budget participatif au niveau national, Bachir Kanouté estime que cela est " encore prématuré ". Car, dans le monde, seuls le Pérou et la République Dominicaine font leur budget national de manière participative.

AUX ORIGINES DU BUDGET PARTICIPATIF

Porto Alegre (Brésil), là où tout est parti

C'est au Brésil, plus exactement dans la ville de Porto Alegre, que le Budget participatif a vu le jour en 1988. Elu maire de la localité, Olivio Dutra du Parti des travailleurs va gérer différemment. Pour cela, il confie aux catégories politiquement sous-représentées le choix des priorités en terme d'investissement. Ce qui aboutit à l'adoption, en 1990, du budget participatif dans une ville où la majorité de la population est issue des classes populaires. Les décisions issues de ce processus seront utilisées comme contre-pouvoir au conseil municipal. Ainsi, le budget participatif de Porto Alegre permet la diffusion de l'idée de justice sociale avec une redistribution, où les quartiers les plus pauvres sont prioritaires dans l'accès à l'investissement. La ville commence alors à voir de réels changements dans son fonctionnement. Car, le fait de confier la décision d'investissement aux citoyens va permettre de lutter contre la corruption et le clientélisme qui étaient en cours jusque dans les années 80.

En matière de fonctionnement, le budget participatif opère une rupture avec la " démocratie associative ", en s'ouvrant à l'ensemble des citoyens, sans considération d'appartenance à une des associations de quartiers qui étaient auparavant les seules aptes à participer.

Depuis cette expérience de Porte Alegre, l'idée a fait le tour du monde. De l'Amérique latine en Europe en passant par l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord, le budget participatif connaît une envergure internationale. On compterait pas moins de 2800 villes dans le monde qui l'ont adopté.

TROIS QUESTIONS A...

KALIDOU SY, MAIRE DE MÉDINA YORO FOULA

" Sans la participation communautaire, on risque de passer à côté "

Maire réélu de la commune de médina Yoro Foula (région de Kolda), à l'issue des élections territoriales du 23 janvier dernier, Kalidou Sy explique sa victoire, en grande partie, par l'application du budget participatif. Cela lui a permis de connaître les priorités des populations et de les réaliser. Aujourd'hui, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Quels sont les avantages du budget participatif, selon vous ?

Le budget est avant tout participatif. Parce qu'on doit impliquer l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les organisations communautaires de base, les services techniques, les Ong, le Conseil municipal et l'ensemble des acteurs de la Collectivité territoriale. Cela permet non seulement la transparence et la réédition des comptes, mais aussi de prendre les bonnes décisions dans le cadre de l'élaboration du budget, parce qu'on suit exactement ce qui a été retenu par les populations, les quartiers et les acteurs. L'avantage c'est que les gens auront confiance à la gestion et quand il y a budget participatif, il y a bilan, reddition des comptes et le suivi de la réalisation de ce budget. Et à chaque étape, les populations sont au courant de ce qui est en train de se faire au sein de la commune. Et aussi tout le monde a une idée sur les rentrées d'argent et les sorties effectuées. Donc l'intérêt de ce budget, c'est la transparence. Au-delà du budget, je pense que même la planification doit être participative. Aujourd'hui, si j'ai été réélu, c'est parce que toutes les réalisations émanent des besoins exprimés par les populations. Sans cette participation communautaire, on risque de faire quelque chose qui n'est pas un besoin des populations. On peut donc construire beaucoup de salles de classes, des murs de clôture sans pour autant toucher aux priorités des populations.

Qu'est-ce que vous avez réalisé et qui était conforme aux priorités des populations ?

Lorsque je suis arrivé, les gens m'ont parlé du cimetière qui n'avait pas de mur de clôture et cela faisait que les animaux y entraient et déterraient les cadavres, les gens y faisaient des choses mystiques et quand j'ai entendu cette forte demande, je l'ai mise dans le budget et ensuite le cimetière est clôturé. Par la suite, on m'a parlé de la mosquée que j'ai réhabilitée en construisant des toilettes et une morgue. Aujourd'hui quand quelqu'un vient ici, ce qui l'attire surtout, c'est la mosquée. Dans le même temps, j'ai construit beaucoup de salles de classe, j'ai mis des tables-bancs. On n'avait qu'une seule école ici et aujourd'hui on a en neuf. Dans chaque quartier, j'ai construit une école. Dans chacun des 11 quartiers de la commune, j'ai construit une mosquée. Au niveau de la santé, j'ai aussi acheté beaucoup de médicaments et une ambulance. On a aussi une maternité. Et pendant la campagne électorale, les populations elles-mêmes énuméraient ce que j'avais fait pour elles, parce que c'était visible et cela était conforme à leurs besoins.

L'application du budget a-t-elle permis d'augmenter les recettes de la commune ?

Effectivement, parce que le budget participatif nous permet de suivre la collecte. C'est avec le minimum fiscal (impôt local) qu'on parvient à régler les problèmes prioritaires. Maintenant, toutes les familles sont obligées de payer intégralement l'impôt, parce qu'ils savent l'intérêt de payer cet impôt. Au niveau du marché hebdomadaire, les gens refusaient de payer mais actuellement ils payent parce que tout est participatif. Si nous voulons construire une salle de classe, nous leur expliquons que cela est possible si et seulement si les commerçants du marché paient régulièrement, les fonds de dotation seront mis à contribution et aussi les familles vont aussi payer l'impôt. On leur explique donc les niches qui vont nous permettre de le faire et cela rassure tout le monde. Mais il faut dire que nous sommes réalistes pour ce budget, parce qu'on souhaitait avoir 300 millions Fcfa, mais on a su qu'on ne pouvait pas avoir cela et aujourd'hui, on est à 150 à 200 millions Fcfa.