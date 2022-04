Afrique: Édouard Mendy - Sa bourde face à Madrid, les buts concédés, qu'arrive-t-il au portier sénégalais ?

Le portier sénégalais a commis une énorme bourde face au Real Madrid dans la soirée Ligue des Champions mercredi dernier. Et son équipe a encaissé 3 buts. Quelques jours auparavant, il avait encaissé 4 buts en championnat face à Brentford. Un enchainement de mauvaises performances qui pourraient emmener à se poser des questions sur l'état physique et mental du récent champion d'Afrique.

Edouard Mendy a vécu une soirée difficile hier. Il a offert gracieusement un but face au Real Madrid. Une erreur qui a permis à Karim Benzema de marquer son troisième but et de donner la victoire au Real 3 buts à 1. Lors de ses deux derniers matchs, Mendy a donc concédé 7 buts. Une stat loin de son niveau habituel. Le portier sénégalais n'est pas au mieux de sa forme et il y a lieu de se poser des questions. Que se passe-t-il ? Est-ce est que le sénégalais accuse un coup de fatigue ou est aussi touché par la situation administrative de Chelsea ?

Un coup de fatigue ?

Depuis le début de cette saison 2021-2022, le portier sénégalais a disputé matches 25 matches en championnat, 5 matches en CAN, 8 en Ligue des Champions, 1 en FA Cup, 1 en League Cup, 1 en Super Cup de l'UEFA, et plusieurs autres rencontres comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Avec tous ces enchainements de matches, peut-on dire que le portier sénégalais est émoussé ? A Rennes, E. Mendy se contentait de disputer la Ligue 1 et quelques matches de coupes. Mais à Chelsea, c'est un autre niveau. Il faut être sur plusieurs fronts à savoir le championnat et les coupes européennes. Et encore que le Sénégal est sur le toit de l'Afrique et va notamment participer au Mondial 2022, il faudrait qu'il soit armé.

Edouard Mendy à l'image de Chelsea

Chelsea va mal depuis un certain temps. Une situation qui fait qui suite aux problèmes rencontrées par Roman Abramovich avec le royaume anglais à cause de sa proximité avec Vladimir Poutine. Psychologiquement, l'équipe de Chelsea semble être atteinte et cela dépeint sur tout l'effectif. A l'image de Mendy, la défense des Blues est passive. En témoigne les 4 buts encaissés face à la modeste équipe de Brentford le weekend dernier. Le métronome de la défense, Thiago Silva, est méconnaissable. N'Golo Kanté est aussi en dessous de ses performances habituelles et sa sortie à la mi-temps hier face au Real en est la preuve.

Tuchel refuse de faire porter le chapeau à Mendy

"Ce n'est jamais la faute d'un ou plusieurs joueurs, c'est nous tous, y compris moi-même. Individuellement, nous avons perdu notre forme et notre activité. Depuis la trêve internationale, nous n'avons évidemment pas la même allure et je n'ai pas vraiment une explication à apporter".