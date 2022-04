Congo-Kinshasa: Nouveau départ !

Alors que 14 provinces sur les 26 que compte la RDC étaient dirigées par des gouverneurs a.i, l'heure a sonné pour remettre de l'ordre en élisant des têtes qui méritent.

A cet effet, la Commission Electorale Nationale et Indépendante (CENI) a rendu public récemment la liste définitive de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Cette instance électorale a, par la même occasion, précisé la tenue du scrutin le 6 mai prochain. D'aucuns devraient se réjouir que cette décision vienne mettre fin au bras de fer qui a existé entre les précédents gouvernorats et leurs Assemblées provinciales. Une situation désastreuse qui a failli compromettre les instances dirigeantes provinciales, causant ainsi la destitution de 14 gouverneurs.

Ceci dit, il serait mieux que des échecs du passé, servent de leçon pour le présent et le futur. Autrement dit, les actuels candidats à la course au gouvernorat doivent présenter un profil d'Homme d'Etat. Le patriotisme doit primer dans leurs chefs et le sens de service rendu à l'Etat. Les provinces au besoin des hommes capables de travailler pour leurs développements afin de les sortir de l'enclavement, du manque des routes des dessertes agricoles, de la pénurie en eau potable, de l'absence des établissements sanitaires, du manque de l'énergie électrique, bref du sous-développement, auquel ils font face depuis plusieurs décennies.

Cependant, ces élections des gouverneurs se présentent décidément comme un véritable test pour l'Union Sacrée pour la Nation (USN). La coalition au pouvoir, où depuis un moment la cohésion en son sein est remise en question. Ce qui est sûr les appétits de l'UDPS, parti présidentiel, seront scrutés par d'autres partis membres de la coalition, ce qui rendra les négociations difficiles, malgré le désintéressement à ces élections du parti " Ensemble " de Moïse Katumbi. Qu'à cela ne tienne, l'USN ne cache pas ses intentions : elle veut contrôler toutes les provinces.

Et cette bataille qui semble facile, ne le sera pas. En effet, les pro-Tshisekedi auront en face d'eux des fidèles de Joseph Kabila animés, eux aussi, de mêmes intentions. Finalement, dans cette lutte vers la gestion de la chose publique, seul un esprit patriotique devrait animer les différentes parties concernées. Dans le contexte actuel, les erreurs du passé doivent être mises en examen afin qu'elles ne se répètent plus. Aux futurs gouverneurs qui seront élus, seul travailler pour le bénéfice du peuple sera le défi à relever. C'est alors que le pays pourra connaitre un nouveau départ !