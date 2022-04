Congo-Brazzaville: Secteur postal - Un système de codification sous peu pour améliorer la qualité des services

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a lancé, le 6 avril à Brazzaville, le projet de codification postale en République du Congo.

Initié par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), le projet de codification postale est destiné à faciliter l'acheminement, le tri et la distribution du courrier. Il devra également participer à l'essor de ce secteur qui se veut être un des piliers stratégiques dans le processus de diversification de l'économie nationale.

Un constat peu reluisant du secteur fait, en effet, état d'une distribution du courrier majoritairement par boîte postale, car les adresses physiques étant souvent incomplètes et qu'une partie de la population n'a pas accès aux services postaux offerts par les bureaux de poste les plus proches.

D'où, un réseau disponible et des bureaux disséminés sur le territoire national, un système d'adressage et de codification postale contribueraient non seulement à améliorer la qualité des services postaux, mais aussi à faciliter les activités socio-économiques.

" Pour nos postiers, ce projet est une opportunité supplémentaire qui leur donnerait les ressorts nécessaires à leur expansion. Il favorisera de même l'éclosion du e-commerce dans notre pays en attirant les sociétés tant nationales qu'internationales de logistique et de livraison dont la codification et l'adressage sont un gage d'accroissement de leur business ", a déclaré le ministre de Postes et des Télécommunications au lancement dudit projet.

Pour le directeur général de l'ARPCE, Louis-Marc Sakala, ce projet de codification résulte de la nécessité de doter les services postaux congolais de procédures rationalisées au travers des technologies postales disponibles afin d'améliorer l'offre." Suivant l'évolution rapide du marché numérique et des communications électroniques, nos services postaux sont appelés à mettre à contribution les technologies de communication et de l'information pour créer des produits et des services leur permettant de répondre au mieux aux besoins d'une clientèle plus exigeante ", a-t-il déclaré.

Signalons que le code postal est un ensemble court de chiffres ou de lettres inclus dans l'adresse postale. Il est utilisé par les entreprises postales pour simplifier et accélérer l'acheminement du courrier. Malheureusement, le Congo figure parmi les soixante pays n'ayant pas encore implémenté la codification postale.